El Juvenil del Deportivo, de nuevo en la batalla

Una imagen del Deportivo-Racing de Ferrol de División de Honor Juvenil Carlota Blanco

Un año más, entre los mejores. Una temporada más, de nuevo en la batalla. Los dos equipos de la cúspide de la pirámide del fútbol formativo del Deportivo afrontan las vacaciones de Navidad con el primer puesto de sus respectivas categorías otra vez a tiro.

Tanto el Juvenil A como el Juvenil B son segundos en División de Honor y Liga Nacional respectivamente. Ambos, por detrás de un Celta que comanda, aunque en función de la categoría con márgenes dispares. Y es que si el equipo de Miguel Figueira tiene a tiro al cuadro vigués, del que solo le separan dos puntos, la escuadra dirigida por Dani Xelo llegará al año 2026 con siete puntos de desventaja con respecto a su eterno rival del sur.

Por un lado, el Juvenil A mantiene más que intactas sus opciones de volver a ser campeón del Grupo 1 y entrar en la Copa de Campeones por tercer curso consecutivo. La generación de Rodrigo Leiva, Xabi Campos, Lucas Castro, Miguel De Labra, Iker Gil, Álvaro Fraga y compañía llegó a las navidades con una racha de tres victorias consecutivas que le ha hecho recortar diferencias con respecto al Celta, que cayó a principios de este mes por 3-4 ante la Gimnástica Torrelavega. Lo aprovechó el Dépor, que con su triunfo en Santander ante el Racing por un contundente 0-4 se situó a dos puntos del cuadro vigués y mantuvo su diferencia de tres con respecto a un Sporting de Gijón que se ponía líder tras golear (7-0) al Pontevedra.

Desde entonces, el Celta no ha fallado, pero tampoco lo ha hecho un Deportivo que ha aprovechado los dos pinchazos consecutivos de la escuadra asturiana (1-1 en Santiago y 0-0 contra el Roces) para adelantarle por un punto y afianzarse como segundo clasificado. Clave para ello fue que el equipo de Figueira no fallase contra el Bansander en Abegondo, donde endosó un ‘set’ al equipo cántabro (6-1) que repitió una semana después en el derbi coruñés ante el Montañeros (1-6).

Parece que, un año más, serán Celta, Dépor y Sporting los que se jueguen el campeonato, ya que el trío ha logrado dejar atrás a otras ‘potencias’ habituales del Grupo 1 como el Oviedo, quinto, o el Racing de Santander, sexto. Ambos están a más de diez puntos de la zona alta y parecen casi descartados para pelear por el título a tenor de la irregularidad con la que están conviviendo.

Precisamente en esa batalla será clave el duelo que le espera al Deportivo a principios de enero. Tras regresar de las vacaciones, recibirá en Abegondo al Val Miñor de Nigrán –contra el que ha ganado las dos últimas ligas– el domingo 4 de enero (12.00 horas) en el Dépor Training Center, los pupilos de Figueira volverán a jugar en casa para arrancar la segunda vuelta contra el Celta.

El combinado entrenado por Alberto Suárez derrotó al Dépor en el estreno liguero gracias a un solitario gol de Khayat en los últimos minutos del choque. Aquel fue el primer y último revés para el equipo deportivista, que desde entonces acumula nueve victorias y cuatro empates. Tres de esas igualadas llegaron a domicilio, en las visitas a Oviedo (1-1), Lugo (1-1) y Compostela (0-0). La cuarta, en la recepción al Sporting (1-1) para cerrar noviembre.

Con dos empates consecutivos, el Deportivo afrontaba el último mes del año a cinco lejanos puntos del Celta. Pero sus tres triunfos consecutivos y el pinchazo olívico en casa le han vuelto a colocar más en la pomada que nunca.

Mucho que remar

Si el combinado entrenado por Figueira tiene intactas sus opciones de lograr el séptimo campeonato de División de Honor Juvenil para el club, más complicado tiene quedar en primera posición de la Liga Nacional gallega el Juvenil B.

No está siendo mala la campaña de los de Xelo, pero es que enfrente está un Celta B que no ha dejado escapar todavía ni un solo punto en los 16 encuentros disputados.

El Celta B es el incontestable líder con pleno de victorias y a siete puntos y con una notable diferencia sobre el resto le sigue el Dépor B, que perdió en su visita a Vigo (2-1) y vio cómo su rival ponía más tierra de por medio que los cuatro puntos que ya tenía, merced a los dos empates a mayores que ha cosechado el Dépor B en vez de victorias.