Así es Papa Samsou Niang, refuerzo del Fabril para la medular

Papa Samsou. con el dorsal 14, durante un entrenamiento con las categorías inferiores de la selección senegalesa INSTAGRAM

El centrocampista senegalés Papa Samsou Niang fue uno más en la celebración del triunfo del Fabril —nuevo líder del grupo 1 de Segunda Federación— contra el Real Ávila. Los motivos son que, a falta de confirmación oficial por parte del club, reforzará al filial en la segunda parte de la temporada. Tras superar un periodo de prueba, el mediocampista africano firma hasta junio de 2028 y será una opción más para el técnico Manuel Pablo, que en las últimas jornadas andaba algo escaso de efectivos en esa posición.

Paliza de Noé y Bil para cerrar sobre el césped una semana mágica Más información

Tras formarse en su país y tener alguna participación con las categorías inferiores de la selección senegalesa, el centrocampista estuvo a prueba este verano en dos equipos españoles. Primero en el Ourense CF, de Primera Federación, con quien llegó a disputar un amistoso ante el primer equipo del Deportivo; y después con el Huesca, de Segunda División. Fue el paso previo a su llegada a Abegondo.

Su primera imagen —publicada en su cuenta de Instagram— en el campo de entrenamiento del Dépor data del pasado 24 de noviembre. A partir de ahí participó en entrenamientos y convenció a los responsables de la cantera y a los técnicos del Fabril, de modo que acaba de firmar un contrato que lo vincula al conjunto blanquiazul hasta junio de 2028.

Características

Se trata de un centrocampista con presencia física, que abarca mucho campo y que podría ayudar al equipo en esos momentos en los que necesita un puntito más de solidez, como pudo ser el pasado domingo en los minutos finales ante el Real Ávila. Su fichaje se antoja especialmente necesario en caso de que las presencias de Noé Carrillo con el primer equipo sean constantes, lo que dejaría un hueco con respecto a la plantilla que empezó el curso.

Pape Gaye, delantero senegalés del Montañeros que ha coincidido con él en este tiempo en A Coruña, valora el fichaje. “Tiene nivel para jugar en el Fabril; es un gran jugador. Lo vi por la televisión con nuestra selección sub-17 y es rápido, tiene buen pase y es bastante alto. Tiene mucha movilidad. Y además es muy buen chico”.

Cuando sea oficial, Samsou será el segundo fichaje de la temporada de un Fabril que en verano solo incorporó a Pablo Cortés. El ex de las categorías inferiores del Real Zaragoza puede actuar como extremo o centrocampista, por lo que es uno de los futbolistas que, en alguna ocasión, ha jugado en la posición del nuevo refuerzo. Por orden de participación esta temporada, de menos a más, los posibles para el centro del campo son Cortés, Manu Ferreiro, Noé, Estévez, Enrique y Garrido. Es una posición que Manuel Pablo suele poblar con un doble pivote y un mediapunta, y en la que ha tenido que rotar bastante a causa de las lesiones.

La fórmula del fichaje de Samsou recuerda a la que ha utilizado el club en el último año y medio para contratar a seis jugadores africanos: se suma a los cameruneses Fadil Montapon, Bil Nsongo y Rodrigue Dipanda; y a los senegaleses Alioune Mane y Malick Ndiaye. Salvo el primero, todos siguen en plantilla y han seguido una progresión constante. Especialmente reseñable ha sido el de Bil, que ya dobla sus cifras anotadoras del pasado curso cuando aún no se ha llegado a la mitad de competición.

Samu, campeón

En otro orden de cosas, el central fabrilista Samu Fernández se proclamó campeón el domingo, con la selección española sub-19, de la SBS International Cup de Japón.

El combinado español abrió su participación en el torneo con un triunfo ante Australia (3-0) en un encuentro en el que Samu fue titular. El zaguero siguió desde el banquillo la segunda jornada ante Japón, saldada con una victoria por 2-4, y volvió a ser de la partida en el último encuentro, ante la selección de Shizuoka, donde el triunfo español llegó en la tanda de penaltis tras empatar sin goles en el partido.