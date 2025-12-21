Triunfo con remontada del Fabril para pasar la Navidad en lo más alto (2-1)

Dipanda y Domínguez, autores de los goles, durante el partido GERMÁN BARREIROS

Fin de 2025 perfecto para el Fabril, que recupera el liderato tras vencer al Real Ávila (2-1) y la derrota de la Gimnástica Segoviana contra el Oviedo Vetusta. En uno de los partidos más emocionantes de lo que va de temporada, el filial se agarró a una descomunal actuación de su portero Hugo Ríos, que incluso detuvo un penalti, para volear con goles de Dipanda y Domínguez el tanto inicial de Carlos Pérez.

Como en la meritoria victoria de Los Pajaritos, el once del Fabril volvió a estar plagado de novedades. Sobre todo en defensa, donde por diversos motivos eran baja Samu, Damián Canedo, Aarón e Iker Vidal. Ante ello, Manuel Pablo apostó por Mario Hermo en el lateral derecho, Hugo Torres en el izquierdo y una pareja de centrales inédita formada por Vilela y Quique Teijo. En zona ofensiva lo más destacado fue la suplencia de Nájera.

Bajo la fina lluvia que acompañó al partido y que aceleró el césped, el Ávila avisó primero con dos tímidas llegadas. Fueron disparos altos que no supusieron mayor apuro para Ríos, pero que invitaron al filial a poner, si cabe, un punto más de atención para que no se les complicara la situación desde un inicio. Iba a ser una primera mitad de muchas ocasiones.

La primera situación de peligro para los locales estuvo en las botas de Domínguez, que superó a un par de rivales con una buena conducción y sacó un tiro que se perdió rozando el palo tras tocar en un defensa. Fueron buenos minutos del Fabril, que a continuación la volvió a tener tras una cesión de Dipanda a Manu Ferreiro, pero el disparo del mediapunta también se topó con un rival. Poco después, gran arrancada del camerunés al que le sobró precipitación a la hora de poner el pase de la muerte en área pequeña. Entre medias, cuatro córners en diez minutos para un equipo que parecía volcarse sobre la meta de Samu.

Pero el partido era de dominio alterno y sobre la media hora de juego volvió a tomar el mando el Ávila. Ahí apareció en hasta tres ocasiones Ríos para salvar un tiro desde fuera del área de Runy, un centro de Fer Díaz que se envenenó y un disparo en el área del propio lateral izquierdo del Ávila. Tampoco significaba ello que el Fabril dejara de acercarse por posiciones ofensivas, como cuando una jugada ensayada a balón parado acabó con una volea de Fabi que se marchó unos centímetros por encima del larguero.

Respuesta rápida

Con tantas llegadas al área era cuestión de tiempo ver algún gol y este llegó para el Ávila. Runy botó un córner desde el flanco izquierdo y Carlos Pérez metió la cabeza para marcar. Intentó evitarlo ‘in extremis’ Domínguez, pero cuando despejó el balón ya había rebasado la línea de gol. Fue cerca del descanso, y pudo haber supuesto una montaña mental para un Fabril que más allá de ir perdiendo en ese momento acumulaba 428 minutos sin anotar como local. Pero llegó. A través de un penalti dudoso que transformó un Dipanda que había sido derribado por Baba cuando trataba de rematar un centro de Manu Ferreiro.

La segunda mitad empezó con un buen Fabril, que agarrado a Domínguez dispuso de dos ocasiones para adelantarse. En una sacó un potente latigazo que se marchó fuera y en la otra un disparo a la media vuelta ante el que respondió con una mano abajo Samu.

Un inicio esperanzador que estuvo cerca de truncarse poco después, cuando Mario Hermo midió mal en el área y derribó a un Diego que se topó con Ríos, inmenso durante toda la mañana, en el lanzamiento del penalti.

Empezó entonces Manuel Pablo a sacar toda la artillería. Noé para el centro del campo y Mane en el lateral izquierdo en una primera ventana que iba a preceder al 2-1. De nuevo Ríos volvió a salvar a su equipo ganando un mano a mano a Fer Díaz y en el rápido contraataque del filial Dipanda se plantó solo ante Samu, al que no pudo superar con una vaselina, pero en el rechace estuvo atento Domínguez para marcar a puerta vacía.

Sufrimiento extremo

Quedaban 20 minutos en los que Hugo Ríos iba a pasar de una actuación sobresaliente a una de matrícula de honor. Todo se iba a complicar aún más con la expulsión de Vilela, lo que convirtió el final del partido en un ejercicio de supervivencia. Todo ello con Bil Nsongo ya sobre el terreno de juego, tratando de ganar balones 24 horas después de jugar en Andorra.

Llegaba en oleadas el Ávila, que se quedó muy cerca en un barullo en el área, por medio de un disparo alto de Carlos Pérez y en un remate de Markitos. Fueron muchas las que sacó el portero del Fabril, que coronó su partido con una mano milagrosa a remate de Sebas. El balón acabó en la madera y en el rechace se volvió a hacer gigante para evitar el tanto de un Fer Díaz que tendrá pesadillas con él esta noche.