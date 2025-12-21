Mi cuenta

Paliza de Noé y Bil para cerrar sobre el césped una semana mágica

Centrocampista y delantero participaron en la victoria del Fabril ante el Ávila tras un viaje de casi 1.000 kilómetros en autobús desde Andorra

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/12/2025 16:11
Noé Carrillo y Bil Nsongo siguen con atención desde el banquillo la primera parte del Fabril-Ávila
Noé Carrillo y Bil Nsongo siguen con atención desde el banquillo la primera parte del Fabril-Ávila
GERMÁN BARREIROS
Cuando el Fabril compartió en sus redes sociales la alineación para el partido ante el Real Ávila, dos suplentes sorprendieron gratamente a la afición blanquiazul: Noé Carrillo y Bil Nsongo. Los dos grandes protagonistas de la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Mallorca, convocados ayer con el primer equipo para el partido ante el Andorra —el camerunés incluso tuvo protagonismo— mostraron su compromiso con el filial declarándose aptos para el último partido del año tras un viaje en autobús de casi 1.000 kilómetros que llegó a destino a las 07.00 horas.

Dipanda y Domínguez, autores de los goles, durante el partido

Triunfo con remontada del Fabril para pasar la Navidad en lo más alto (2-1)

Ambos vivieron desde el banquillo una primera mitad plagada de ocasiones en la que Dipanda igualó de penalti el tanto inicial de Carlos Pérez. Tras el descanso, Manuel Pablo mandó a calentar a Noé junto con otros cuatro compañeros y le dio entrada a los 61 minutos en la primera ventana de cambios. Fue entonces cuando empezó a hacer ejercicios de activación Bil, que ingresó a los 73 de juego relevando a su compatriota Dipanda.

Noé entró al campo con ganas. Se ofreció constantemente cuando el equipo tenía el balón para dar línea de pase y trabajó en defensa en los momentos que atacó el Ávila. No tuvo tiempo ni espacio para demasiadas arrancadas, pero sí pudo hacer gala de su potencia en una acción en el centro del campo. Por su parte, Bil ingresó ya en ventaja y le tocó un contexto de partido en el que el rival llevaba el mando, pero no escatimó esfuerzos a la hora de ir a la disputa con los centrales rivales. Su único disparo a portería, a la media vuelta en el área, encontró la pierna de un rival.

Con el pitido final, ambos celebraron con sus compañeros un triunfo que sitúa al Fabril líder y que corona para ellos una semana mágica: participación decisiva con remate al palo y gol, respectivamente, en Copa del Rey, convocatoria para Andorra y minutos con el filial. La última de 2025 y la primera de muchas en el sueño deportivista de Noé Carrillo y Bil Nsongo.

