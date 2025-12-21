Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

Derbi coruñés en División de Honor Juvenil: el Deportivo visita al Montañeros

Ambos equipos buscarán esta tarde su tercera victoria consecutiva

Bea Arrizado
Bea Arrizado
21/12/2025 09:42
Lance del juego en el partido entre Dépor y Montañeros juvenil de la temporada 2024-25
Lance del juego en el partido entre Dépor y Montañeros juvenil de la temporada 2024-25
EC
El derbi coruñés entre el Deportivo y el Montañeros será el encargado de cerrar la jornada 14 de División de Honor Juvenil (18.15 horas en A Grela).

El equipo dirigido por Miguel Figueira no quiere perder la estela del liderato, en manos del Celta. Y para ello deberá ganar a un Montañeros que cada vez pisa más el acelerador. Así es que empieza a asomar la cabeza en los puestos nobles de la tabla merced a sus 18 puntos. En su casillero acumulan cinco victorias, las últimas dos de forma consecutiva tras golear al Arosa (3-0) y hacer lo propio en el encuentro ante el Lugo (2-5).

Por su parte, el Juvenil A del Deportivo, parece haber dejado atrás las dudas. Después de empatar contra el Compostela (0-0) y repetir tablas frente al Sporting de Gijón (1-1), los blanquiazules se desquitaron al endosarle un 0-4 al Racing de Santander y un 6-1 al Bansander.

El de esta tarde quizás sea la prueba de fuego que le permita al Juvenil A medir su nivel de confianza. Los dos empates sembraron las dudas, aunque las últimas goleadas le permiten coger impulso para afrontar ahora el derbi. El Montañeros llega además con todo. Borja Guerreiro contará con la única baja de Javi, que continúa con su recuperación del ligamento cruzado anterior.

Si el cuadro blanquiazul quiere mantener la distancia con respecto al liderato, tendrá que tener un ojo puesto en Flores, el máximo goleador del Monta y segundo en la tabla del Grupo 1 de División de Honor con ocho tantos. Le sigue de cerca Lucas Castro, con seis, al que el Juvenil A se encomienda para llevarse el derbi a su terreno

