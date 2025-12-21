Mi cuenta

Cantera 

Cómodo triunfo del Dépor Juvenil en el derbi coruñés ante el Monta (1-6)

Los de Miguel Figueira escalan a la segunda posición, a dos puntos del Celta

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/12/2025 22:01
Mauro Valeiro, centrocampista del Dépor Juvenil, salta a por un balón durante el partido
Mauro Valeiro, centrocampista del Dépor Juvenil, salta a por un balón durante el partido
JAVIER ALBORÉS
No tuvo historia el derbi coruñés de División de Honor Juvenil, resuelto con un contundente triunfo del Deportivo ante el Montañeros (1-6) en A Grela. Iker Gil, autor de un hat-trick, junto a Lucas Castro, Leandro y Miguel de Labra, firmaron los goles de un Dépor que se sitúa segundo en la clasificación, a dos puntos del Celta. El conjunto local, octavo, logró el tanto del honor tras un gol en propia puerta de Samba.

Miguel de Labra, el pichichi más voraz del Deportivo

Más información

El encuentro quedó prácticamente sentenciado en apenas doce minutos, el tiempo que necesitó el Deportivo para abrir una clara brecha con el 0-3. Iker Gil inauguró el marcador tras aprovechar un error del Montañeros, y solo dos minutos después volvió a ver puerta al rematar un centro. Poco después, Lucas Castro amplió la ventaja y, antes del descanso, el propio Iker completó su triplete. El Montañeros dispuso de una buena ocasión para recortar distancias en una falta lanzada por Eli.

En la segunda mitad, el Dépor siguió ampliando su ventaja. Leandro anotó el quinto con un disparo colocado desde la frontal y Miguel de Labra cerró la goleada con un cabezazo cerca de portería. El Monta, al menos, logró su gol en una acción desafortunada de Samba.

