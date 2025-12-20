Otro rival directo para un Fabril con el tanque de confianza lleno

Estévez en el partido entre Fabril y Marino de Luanco Quintana

La victoria en Los Pajaritos ya quedó atrás. Cosas del fútbol, que apenas deja saborear un triunfo tan peleado como el del pasado sábado. Con la confianza de haber sacado tres puntos ante un rival directo como lo era el Numancia, el Fabril recibe mañana (12.00 horas) al Real Ávila, sexto en el Grupo 1 de Segunda Federación.

Solo dos puntos separan al filial blanquiazul, que llega a la decimosexta jornada en segunda posición, de su rival de mañana. Las dinámicas son además bien parecidas. Ambos volvieron a la senda de la victoria en la última fecha después de tres partidos con dos empates y una derrota.

El Fabril tendrá que hacer frente, una vez más, a bajas de peso. Canedo, ya operado de su rotura de ligamento cruzado, estará ausente durante toda la temporada. A él, aunque por mejores noticias, se le suman Noé Carrillo y Bil Nsongo. Ambos viajaron con el primer equipo a Andorra y no llegarán para el encuentro de Segunda Federación. El delantero camerunés, además, realizó su debut en Liga Hypermotion. Tampoco estará Samu, en Japón con la selección sub-19 para disputar la SBS International Cup. Con la pareja de centrales habitual en fuera de juego, se postulan como candidatos a sustituirlos Vilela y Aarón. Ambos defensores ya partieron como titulares en Los Pajaritos y, aunque les costó conectar con el encuentro, terminaron por firmar buenos minutos.

Quien es probable que vuelva al once titular es Quique Teijo. El lateral era duda por las necesidades del primer equipo, pero finalmente podrá estar ante el Real Ávila.

Peligro en ataque

Manuel Pablo no podrá contar con su máximo goleador, Bil. Sí lo hará Marc García. Porque si el delantero del filial deportivista suma diez dianas, Gonzalo Serrano ya ha firmado siete. Por algo el Ávila es uno de los equipos más goleadores del Grupo 1, con 21 dianas a favor.

El Fabril quiere volver a ganar en su casa. A su rival le cuesta puntuar a domicilio, así que quizás es el momento idóneo para recuperar la fortaleza bajo el calor del deportivismo, donde no gana desde el 11 de octubre (2-0 al Langreo).

Después del chute de energía logrado en Soria, subirse a la ola de los buenos resultados y mantenerse a la estela del líder es el objetivo.