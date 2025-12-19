Manuel Pablo: "A Samu le da igual jugar en Japón que en A Laracha, es competitivo al 100%"

Manuel Pablo en un partido del Fabril de esta temporada QUINTANA

El Fabril atraviesa una semana movida. Tras ganar en Los Pajaritos, el Numancia formalizó la reclamación por la posible alineación indebida de Hugo Torres. Además, Bil y Noé se convirtieron en protagonistas del pase del primer equipo en Copa del Rey y Samu realizó su debut en Japón con la selección española sub-19. Sobre todo ello habló Manuel Pablo en rueda de prensa.

Posible alineación indebida de Hugo Torres. “Solo voy a contestar esta vez a esa pregunta porque tampoco quiero centrarme mucho en eso. Sabíamos que podía pasar, nos avisaron, a partir de ahí el tema está en nuestros abogados, que están trabajando en ello. A nivel deportivo lo que puedo decir es que como exjugador no entendería que esta situación nos perjudicara porque hicimos un gran esfuerzo, competimos muy bien. Los chavales hicieron un gran esfuerzo para llevarse los tres puntos. Ya hablé el lunes con ellos, ya no está en nuestras manos, por lo tanto, nos tenemos que centrar en lo que viene”.

Partido contra el Real Ávila. “Aunque haya hecho pocos puntos fuera de casa, a nosotros también nos está costando ganar en casa. Ya hemos visto que si no estamos acertados, los rivales nos están cogiendo la onda. Nos está faltando ese acierto, pero nosotros vamos a seguir en la misma línea de estos últimos partidos. Nos está costando encontrar el acierto, estamos generando situaciones en ataque para poder hacer goles, pero no nos van a regalar nada. Es un equipo que, a pesar de esos resultados fuera de casa, está haciendo las cosas bien”.

Si no estamos acertados, los rivales nos están cogiendo la onda"

Falta de acierto. “Ya incidíamos mucho en esto cuando empezó la liga y ganábamos los partidos. A veces hay precipitación, cuantas más situaciones tengas y menos aciertes, la precipitación todavía viene más rápido. También hubo situaciones en las que los porteros han estado bien. Intentamos que la cabeza no esté pensando solo en la finalización, sino en lo que es el juego en sí. Tenemos que intentar ser reconocibles, ambiciosos, protagonistas. Lógicamente, necesitamos victorias como la del otro día para que el mensaje que estás dando no se quede en un vacío porque no consigues la victoria. A partir de ahí tenemos que seguir en la misma línea”.

Bil y Noé, protagonistas en Copa con el primer equipo. “Contento, sobre todo por el rendimiento. La acción del gol es una buena acción de todo el equipo. Salieron muy bien, muy conectados con el juego. Bil disfrutó de más minutos y estuvo muy metido, esforzándose, es lo que tienen que hacer, después puedes estar acertado o no. Los vi muy integrados y me alegro mucho por ellos”.

Posible aportación de Bil y Noé al primer equipo. “Lo que les pedimos aquí siempre es que se esfuercen. A partir de ahí, cada uno con sus condiciones. Bil es un jugador con mucha capacidad de quedarse el balón, de dar continuidad al juego, de estar mucho en el área… Noé es un jugador al que, por desgracia, poco pude disfrutar en el Fabril. Lo tuve mucho en el juvenil. Es un jugador con una gran conducción que supera líneas, creo que todavía tiene mucho margen de mejora”.

Samu, debut con la selección española sub-19. “No he visto nada todavía, sé que jugó todo el partido. Es que a Samu le da igual jugar en Japón, que en A Laracha, que en cualquier lado. Samu es como es, no engaña, es competitivo al 100% en cualquier lado. Lo veo en partidos amistosos, en partidos nuestros, en partidos del primer equipo… Él se centra en lo que tiene que hacer, es competitivo al 100%”.