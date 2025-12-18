El Juez Disciplinario abre expediente para determinar si hubo alineación indebida de Hugo Torres en el Numancia-Fabril

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana Patricia G. Fraga

El Juez Disciplinario ha decidido abrir un expediente ordinario para estudiar el caso de Hugo Torres por una posible alineación indebida en el encuentro Numancia-Fabril, correspondiente a la jornada 15 de Segunda RFEF. Así consta en la comunicación pública de los acuerdos adoptados esta semana para las competiciones no profesionales, dentro del apartado de resoluciones especiales.

En la resolución, el órgano disciplinario señala textualmente que, “visto el escrito de denuncia presentado por el club CD Numancia de Soria, y atendiendo a su contenido, este Juez Disciplinario acuerda la incoación de un expediente ordinario, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse”. Con esta decisión, el procedimiento entra en una segunda fase, en la que se analizará si existió o no infracción reglamentaria por parte del filial blanquiazul.

El Numancia formula la reclamación por alineación indebida de Hugo Torres Más información

El origen del caso está en la participación de Hugo Torres, que entró al terreno de juego en el minuto 67 sustituyendo a Iker Vidal. El problema es que el lateral zurdo no figuraba inscrito ni como titular ni como suplente en el acta arbitral. El colegiado dejó constancia de lo sucedido en el apartado de otras incidencias, explicando que el jugador fue añadido a la alineación una vez finalizado el partido y que el delegado del Fabril reconoció que se trató de un olvido humano, pese a que el futbolista sí aparecía en la lista previa entregada antes del encuentro.

El Numancia sostiene que el jugador “no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación”, apoyándose en el primer punto del artículo 248 del Reglamento General de la RFEF, que exige que todo futbolista figure en la relación de titulares o suplentes consignada en el acta, un requisito cuya falta “no será subsanable durante ni una vez concluido el partido”.

Bil Nsongo encuentra en Los Pajaritos el premio que el Fabril llevaba tanto tiempo buscando (1-2) Más información

El Fabril se impuso en Los Pajaritos (1-2) con goles de Domínguez y Bil Nsongo, este último en el tramo final del encuentro. Tras la futura resolución del Juez de Competición, ambos clubes podrán recurrir en Apelación y, en última instancia, ante el TAD. Mientras tanto, el resultado sigue siendo válido y en el club coruñés se mantiene el optimismo, ya que existen precedentes similares que apoyan su defensa.