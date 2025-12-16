Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

El Numancia formula la reclamación por alineación indebida de Hugo Torres

El club soriano emitió un comunicado en la tarde de este martes

Bea Arrizado
16/12/2025 20:56
Era una posibilidad. El Numancia estaba en su pleno derecho de reclamar la alineación indebida de Hugo Torres en la derrota del equipo soriano ante el Fabril el pasado sábado. Y así fue. Tal y como anunció el club en un comunicado oficial, “una vez consultados sus servicios jurídicos, ha decidido formular reclamación por alineación indebida contra el R.C.D. Fabril en el partido celebrado el pasado sábado en Los Pajaritos”. 

En aquel encuentro el filial deportivista venció a pesar de verse por debajo en el electrónico en el minuto dos de partido. No obstante, los goles de Domínguez en la primera mitad y de Bil a quince minutos del final terminaron por decantar la balanza hacia el lado de los blanquiazules. De esta forma, el Fabril se colocó en segunda posición, un punto por encima del Numancia, cuarto.

El Numancia explica que la base documental para dicha reclamación es que “el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C.D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación del partido”.

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El precedente que invita al optimismo del Fabril con el ‘caso Hugo Torres’

Cabe recordar que el error del filial herculino no fue intencionado, sino que se trató de un olvido por parte del delegado blanquiazul.

A esperar

Todavía es pronto para conocer cuál será el desenlace que tendrá dicha reclamación. Los plazos legales obligan a mantener la calma y a esperar con el optimismo de que no tendrá el recorrido que espera el Numancia.

Mientras el órgano competente no diga lo contrario, el Fabril logró en Los Pajaritos tres puntos de mérito que le permiten seguir de cerca, a cuatro puntos, al líder, la Gimnástica Segoviana

