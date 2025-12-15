La 'unidad B' del Fabril respondió con creces ante el Numancia

Vilela y Estévez en el partido entre Fabril y Numancia CD Numancia

Polémicas aparte, el pasado sábado el Fabril firmó ante el Numancia una victoria de peso sobre el verde; una de esas que saben a gloria. Así lo desveló la imagen de celebración en el vestuario publicada por varios jugadores del filial en sus redes sociales. Los tres puntos, hasta que el Juez de Competición y Disciplina Deportiva o el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dictamine lo contrario, se quedan en posesión del cuadro blanquiazul.

El triunfo fue de mérito no solo por el rival y el escenario al que se enfrentaba el equipo. También por la situación que atravesaba, un mar de dudas que, a pesar de que le mantenía en los puestos nobles de la clasificación, generaba un ambiente de incógnita en cuanto a una posible caída de rendimiento. Nada de eso. El Fabril dio un golpe sobre la mesa en Los Pajaritos y lo hizo con un once inusual, condicionado por las lesiones, las llamadas del primer equipo y hasta decisiones técnicas.

No estaba Damián Canedo, que esa misma semana sufrió una rotura de ligamento cruzado que le obligará a perderse lo que resta de temporada. Tampoco Enrique Fernández, que sigue recuperándose del esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla. Antonio Hidalgo citó a Noé Carrillo, Quique Teijo y Samu Fernández. Cinco ausencias de las que escuecen; cinco titulares indiscutibles que no estarían disponibles para medirse a un rival directo, el Numancia.

Manuel Pablo sorprendió además dejando a dos de sus ‘killers’ en el banquillo. Mario Nájera y Bil Nsongo no partieron como titulares y terminaron convirtiéndose en el as bajo la manga del técnico fabrilista.

Responsabilidad asumida

Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Jaime Garrido, Dipanda y Dani Estévez. Seis jugadores que, de no ser por todos los condicionantes previos, costaba visualizar como titulares. A ellos se les sumó en la segunda mitad Hugo Torres, otro de los menos habituales. No obstante, la ‘unidad B’ cumplió con creces y asaltó uno de los escenarios históricos de la competición.

Hubo un fabrilista que se plantó como titular ante el Numancia sin haber alcanzado los 100 minutos en esta temporada. A Mario Hermo, que acumulaba solo 34, no le pareció haber pesado la responsabilidad. Lo mismo le ocurrió a Hugo Torres, que había sumado 80 minutos en dos partidos.

La pareja Vilela-Aarón fue la escogida por Manuel Pablo para tratar de olvidar a Canedo y a Samu. Vilela llegaba con 187 minutos en sus piernas; Aarón con 431. El papel no era sencillo, menos tras cometer algunos errores que acabaron en susto e incluso en gol. Pero ambos supieron reponerse y levantar un muro que el Numancia no fue capaz de volver a saltar.

Si los centrales no tenían una tarea asequible, lo mismo le ocurría a Dipanda. Sustituir a Bil Nsongo no es moco de pavo. Y el técnico grancanario confió en el joven camerunés para reemplazar a su compatriota en la que se convirtió en su tercera titularidad del curso.

Quienes ya parecen tener un peso mayor en el Fabril son Garrido y Estévez. Llegaron con 595 y 513 minutos respectivamente. Ambos han ido ganando terreno con las lesiones de Enrique y de Noé (ya recuperado) y, una vez más, certificaron que siempre que sea necesario, están para cumplir y poner a Manuel Pablo las cosas complicadas a la hora de decidir a los once titulares.

Bendito problema el tener una plantilla amplia en la que la gran mayoría de los jugadores deciden rendir en momentos importantes.