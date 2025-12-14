El precedente que invita al optimismo del Fabril con el ‘caso Hugo Torres’

Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana Patricia G. Fraga

El Fabril se llevó la victoria sobre el césped. Y ahora puede que el Numancia busque arrebatársela en los despachos. La razón, la posible alineación indebida de Hugo Torres. El delegado del filial blanquiazul no incluyó al lateral en la nómina de suplentes y, a pesar de que advirtió del olvido al colegiado del encuentro, el equipo soriano puede encontrar en ese despiste un hilo del que tirar.

Desde el club herculino entienden que la reclamación no tendrá recorrido. Sobre todo porque el jugador, que ingresó al verde en el minuto 67, sí aparece en el acta final del encuentro.

Existe un precedente que invita al optimismo. Un caso similar que incluso apuntaba tener peor pronóstico que el del Fabril. Fue en un duelo del 7 de noviembre de 2021 entre el Real Jaén y el Alhaurín de la Torre. Tras el envite, el Jaén entendió que la alineación de Anas Maroun, era motivo para tramitar una reclamación. El citado futbolista se incorporó al encuentro en sustitución de Vela Rodríguez sin estar inscrito en la hoja de partido. Sin embargo, Óscar Carrillo, quien sí aparecía en el acta, se quedó en la grada.

El Alhaurín de la Torre presentó alegaciones estimando que tanto Carrillo como Maroun “contaban con licencia activa sin sanción u otro impedimento de carácter legal o federativo que les impidiera formar parte de los jugadores que podían incluirse en el acta del encuentro”. Al igual que Hugo Torres.

El error, en ese caso, se debió a un cambio de última hora por una indisposición de Óscar Carrillo. El club expuso además en su alegato que el error se ejecutó “sin ninguna mala fe, sino por una confusión en el cambio de última hora y el olvido de comunicación en el cambio de licencias para su reflejo en el acta arbitral”.

Días después, el Juez de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), terminó desestimando la reclamación al entender que “la alineación de Anas Maroun El Marruni, no cabe calificarla como infracción de alineación indebida, con el alcance previsto en el artículo 76 del Código Disciplinario de la RFEF”.

La reclamación fue primero desestimada por los órganos competentes. Pero más tarde también por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). A pesar de que el Real Jaén contaba con que el máximo órgano del deporte español le diese la razón, no fue así. El TAD mantuvo una línea continuista de lo expuesto con anterioridad y sentenció la negativa.