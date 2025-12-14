Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

El Numancia podría reclamar alineación indebida del fabrilista Hugo Torres

El lateral izquierdo —disputó 23 minutos— fue incluido como suplente en el acta una vez terminó el partido por un error del delegado del filial

Sergio Baltar
14/12/2025 09:18
Hugo Torres, durante la Copa de Campeones Juvenil
FERNANDO FERNÁNDEZ
El Numancia podría reclamar alineación indebida de Hugo Torres en su derrota ante el Fabril (1-2). La idea, adelantada por el medio sorianoticias.com, tiene que ver con que el lateral izquierdo no estaba incluido en la nómina de suplentes por un error del delegado 'Tonecho' Garda, que posteriormente reconoció al colegiado su olvido. Desde el club coruñés entienden que no tendrá recorrido, pues el jugador sí aparecía en la lista del partido, y que el filial mantendrá los tres puntos.

Momento del 1-0 de Jony en el Numancia-Fabril

Bil Nsongo encuentra en Los Pajaritos el premio que el Fabril llevaba tanto tiempo buscando (1-2)

En el apartado de incidencias del acta del partido, el árbitro Antonio Ramírez, publicó lo siguiente:"Se hace constar en el acta que el jugador del Fabril, Hugo Torres, ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del Numancia, Daniel Lagunas, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado al terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de su equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del Fabril, Antón Garda, para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente".

