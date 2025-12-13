Mario Nájera, durante el partido contra el Marino de Luanco de esta temporada Quintana

Romper la mala racha ante uno de los ‘cocos’ de la categoría. El Fabril, condicionado por las bajas, visita este sábado a las 18 horas al Numancia en Los Pajaritos. Para Manuel Pablo se trata de uno de los aspirantes al ascenso a Primera Federación. “Es un equipo, junto a la Gimnástica Segoviana, que está llamado a estar ahí (entre los aspirantes). No empezaron bien, pero con el cambio de entrenador han cogido una línea bastante positiva y es un rival que nos va a exigir como la Segoviana”, resumió el míster.

Y es que el conjunto soriano, que ha dado un paso al frente desde la llegada de Ángel Rodríguez, se encuentra en un buen momento de forma. Suma tres victorias seguidas (Burgos Promesas, Langreo y Ourense CF) y actualmente es segundo en la clasificación del Grupo I de Segunda Federación, con 27 puntos, a uno de la Gimnástica Segoviana, el actual líder.

Manuel Pablo: "Tenemos que competir como contra la Segoviana y tener acierto, que nos está faltando" Más información

Enfrente el filial blanquiazul, que lleva tres jornadas sin ganar. Perdió precisamente ante la Gimnástica en Abegondo (0-1) y empató ante la Sarriana (1-1) y el Marino de Luanco (0-0). La eficacia arriba es algo que le está faltando al Fabril en los pasados compromisos ligueros, algo que reconoció Manuel Pablo en la previa del choque. “Tenemos que intentar competir como competimos contra la Segoviana y lo que nos está faltando, tener acierto”, pidió el técnico, consciente del bajón a nivel ofensivo que ha pegado al equipo en las últimas jornadas. A pesar de solo haber marcado un gol en los últimos tres partidos (en el controvertido empate ante la Sarriana) el filial deportivista es cuarto, con 25 puntos y se encuentra en puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. Unas posiciones de privilegio que cierra el Salamanca, con 24 unidades en su casillero.

Llega ahora un nuevo reto exigente, después de una semana que no ha sido sencilla para el Fabril. Sufrió la baja de Damián Canedo, que se perderá lo que resta de temporada debido a una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Un contratiempo que admitió que hizo mella en el ánimo del equipo. "Pasó en el entrenamiento, tras un balón largo en el que tuvo que corregir la posición. Fue impactante por el dolor que tenía y por la situación anímica. El equipo estuvo bastante afectado y estamos intentando recuperarnos y tratando de centrarnos en el partido", declaró.

La zaga del Fabril, con lo justo Más información

A eso hay que sumar tres jugadores del filial que ha llamado al Dépor: Noé, Quique Teijo y Samu, este último habitual en las convocatorias con el Deportivo. No obstante, el preparador blanquiazul no quiso excusarse en las mismas de cara a su desempeño en el choque de esta tarde: “Nosotros tenemos una plantilla larga y tendremos que ajustarnos”. En el apartado de la defensa, ante las ausencias de Samu y Damián el preparador podría optar por alinear a Rubén Vilela y Aarón Sánchez, que ya coincidieron en la victoria ante la UD Sámano.

El Fabril suma casi 400 minutos sin marcar gol como local Más información

En ese encuentro Vilela fue titular y Aarón entró desde el banquillo en sustitución de Canedo, que tenía amarilla. En el caso de Vilela las bajas en defensa le abren la oportunidad al equipo, donde no jugaba desde el 15 de noviembre, justo contra los asturianos. “Tenemos para esa posición (por la defensa) y eso es lo que miramos, no nos centramos en el mercado (de invierno) ni en nada de eso. Tenemos jugadores y los del Juvenil pero en principio vamos a tirar con lo que tenemos”, argumentó. Y con lo justo el Fabril se pondrá a prueba esta tarde ante el Numancia.