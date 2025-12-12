Manuel Pablo, técnico del Fabril DXT

El técnico del Fabril, Manuel Pablo, compareció en sala de prensa antes de la cita de este sábado a las 18 horas ante el Numancia y repasó la actualidad del filial, marcada irremediablemente por la lesión de Damián Canedo. Explicó, además, qué alternativas maneja ante las otras bajas, con varios jugadores convocados por el primer equipo.

Lesión de Canedo. Pasó en el entrenamiento, tras un balón largo en el que tuvo que corregir la posición. Fue impactante por el dolor que tenía y por la situación anímica. El equipo estuvo bastante afectado y estamos intentando recuperarnos y tratando de centrarnos en el partido.

Cómo lo vivió el vestuario? Tratamos de pensar en lo que tenemos que hacer, en el partido, en el entrenamiento. Costó volver a activar a los compañeros y 'Dami' se ha ganado el derecho, de ese prestigio. Desde que llegamos nosotros lo hemos usado mucho de central derecho y se acomodó a esa posición. Ha ido progresando muy rápido con nosotros, además de que es un compañero ejemplar y muy querido. Afecta más todo pero tenemos que centrarnos en el partido, sabemos el diagnóstico y lo vamos a perder deportivamente, pero lo tenemos ahí siempre y lo tenemos cerca igualmente.

Bajas de cara a Los Pajaritos: No están ni Damián ni Enrique, más los que van con el primer equipo: Samu, Teijo y Noé. Están ahí y parece que van a entrar porque también tiene problemas en defensa. Nosotros tenemos una plantilla larga y tendremos que ajustarnos.

Sobre el rival: Es un equipo, junto a la Gimnástica Segoviana, que está llamado a estar ahí. No empezaron bien, pero con el cambio de entrenador han cogido una línea bastante positiva y es un rival que nos va a exigir como la Segoviana. Son los dos grandes candidatos para mí (al ascenso) y tenemos que intentar competir como competimos contra la Segoviana y lo que nos está faltando, tener acierto.

Alternativas a las bajas: Esta Vilela, está Malick, Mario, que lo hemos probado de central, tenemos alternativas. Tenemos para esa posición y eso es lo que miramos, no nos centramos en el mercado ni en nada de eso. Tenemos jugadores y los del Juvenil pero en principio vamos a tirar con lo que tenemos.