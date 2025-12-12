Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Manuel Pablo: "Tenemos que competir como contra la Segoviana y tener acierto, que nos está faltando"

El técnico dice que cuentan con una plantilla larga para cubrir las bajas por lesión y los convocados por el primer equipo 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/12/2025 17:13
Manuel Pablo, técnico del Fabril
Manuel Pablo, técnico del Fabril
DXT
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El técnico del Fabril, Manuel Pablo, compareció en sala de prensa antes de la cita de este sábado a las 18 horas ante el Numancia y repasó la actualidad del filial, marcada irremediablemente por la lesión de Damián Canedo. Explicó, además, qué alternativas maneja ante las otras bajas, con varios jugadores convocados por el primer equipo. 

Lesión de Canedo. Pasó en el entrenamiento, tras un balón largo en el que tuvo que corregir la posición. Fue impactante por el dolor que tenía y por la situación anímica. El equipo estuvo bastante afectado y estamos intentando recuperarnos y tratando de centrarnos en el partido.

Cómo lo vivió el vestuario? Tratamos de pensar en lo que tenemos que hacer, en el partido, en el entrenamiento. Costó volver a activar a los compañeros y 'Dami' se ha ganado el derecho, de ese prestigio. Desde que llegamos nosotros lo hemos usado mucho de central derecho y se acomodó a esa posición. Ha ido progresando muy rápido con nosotros, además de que es un compañero ejemplar y muy querido. Afecta más todo pero tenemos que centrarnos en el partido, sabemos el diagnóstico y lo vamos a perder deportivamente, pero lo tenemos ahí siempre y lo tenemos cerca igualmente.

Rubén Vilela, ante De Padro, durante el partido contra el Ourense CF en O Couto esta temporada, que se saldó con derrota el filial blanquiazul por 2-1

La zaga del Fabril, con lo justo

Más información

Bajas de cara a Los Pajaritos: No están ni Damián ni Enrique, más los que van con el primer equipo: Samu, Teijo y Noé. Están ahí y parece que van a entrar porque también tiene problemas en defensa. Nosotros tenemos una plantilla larga y tendremos que ajustarnos.

Sobre el rival: Es un equipo, junto a la Gimnástica Segoviana, que está llamado a estar ahí. No empezaron bien, pero con el cambio de entrenador han cogido una línea bastante positiva y es un rival que nos va a exigir como la Segoviana. Son los dos grandes candidatos para mí (al ascenso) y tenemos que intentar competir como competimos contra la Segoviana y lo que nos está faltando, tener acierto.

Bil Nsongo festeja una diana ante el Langreo

El Fabril suma casi 400 minutos sin marcar gol como local

Más información

Alternativas a las bajas: Esta Vilela, está Malick, Mario, que lo hemos probado de central, tenemos alternativas. Tenemos para esa posición y eso es lo que miramos, no nos centramos en el mercado ni en nada de eso. Tenemos jugadores y los del Juvenil pero en principio vamos a tirar con lo que tenemos.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo

Quique Teijo ve despejarse el camino hacia su soñado debut con el Dépor
Eder Pereira
Cara a cara entre Alessandro Verona y Toni Pérez en el Liceo-Sporting de la Liga de Campeones disputado el jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor

Cara y cruz de un empate que deja a medias
María Varela
Germán Parreño y varios defensas del Dépor dificultan el remate a Bonini, jugador del Almería

El Dépor, al que más hay que tirarle para marcar, se enfrenta al polo opuesto, la Real B
Eder Pereira
Fran Alonso, en rueda de prensa

Fran Alonso: "Si hay un momento bueno para jugar contra la Real es ahora"
Zeltia Regueiro