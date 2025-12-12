Rubén Vilela, ante De Padro, durante el partido contra el Ourense CF en O Couto esta temporada, que se saldó con derrota el filial blanquiazul por 2-1 La Región

El Fabril replica los problemas del Deportivo en la defensa y se queda sin Damián Canedo, debido a una lesión en la rodilla derecha, con afectación al ligamento cruzado, que le hará perderse lo que queda de temporada.

Es una baja ya a largo plazo, pero volviendo a la actualidad se produce en un fin de semana en la que presumiblemente tampoco estará Samu Fernández para el partido a domicilio ante el Numancia, ya que seguramente volverá a ir convocado con el primer equipo para el choque ante la Real Sociedad B. El conjunto de Antonio Hidalgo también sufre de falta de piezas en la zaga ante la sanción de Lucas Noubi. Este vio la roja en el encuentro ante el Castellón y tendrá que cumplir un partido de castigo.

El filial presumiblemente tendrá que optar por los centrales Aarón Sánchez y Rubén Vilela. Un efecto dominó consecuencia de las lesiones más la subida de canteranos al primer equipo. Una buena noticia pero que, en casos como el de Samu y la desafortunada lesión de Canedo, dejan también al Fabril limitado en el eje de atrás de cara a la visita a Los Pajaritos. Además, después del partido contra el Sanse, Samu se marchará convocado con España sub-19 para la disputa en la SBS International Cup en Japón.

Un campeonato que se disputará del 18 al 21 de diciembre y por el que no estará disponible ni para el Dépor, en las citas de Copa (martes 16, a las 19 horas ante el Mallorca) ni el sábado 1 las 14 horas a domicilio contra el Andorra. Tampoco lo estaría en el caso de que Manuel Pablo lo necesitase de cara al encuentro contra el Ávila, el domingo 21 de diciembre, último choque del año para el filial blanquiazul.

Ante esa cascada de bajas el técnico del Fabril tendrá que tirar de los centrales Aarón y Vilela, que no estaban teniendo tantos minutos pero que se verán obligados a dar un paso adelante en un momento complicado, después de tres jornadas sin vencer.

Canedo había sido titular en 13 partidos, con más de 1.000 minutos en sus piernas y en ocho Samu, con más de 600 minutos. Menos para el zaguero de Narón, muy condicionado por su mayor protagonismo en la dinámica del primer equipo, lo que ha hecho que no juegue contra el Fabril desde el 23 de noviembre, en la derrota en Abegondo ante la Gimnástica Segoviana (0-1).

En el caso de Aarón, de 22 años, este ya sabe lo que es debutar con el primer equipo. Debutó la temporada pasada en la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Ourense CF disputando 37 minutos y fue convocado en liga frente al Sporting en Riazor, aunque no jugó.

Este curso con el Fabril suma 431 minutos, repartidos en ocho citas. Curiosamente si es de la partida en el choque ante el Numancia no será su primera vez junto a Vilela en este curso. Aarón fue suplente en la victoria contra la UD Sámano y entró en el minuto 53 por Damián, que tenía amarilla. Vilela disputó ese encuentro íntegro. Además, Aarón ya fue compañero en el centro de la defensa tanto de Damiám Canedo, como de Samu Fernández. Con él el filial sumó cuatro victorias, tres empates y solo una derrota, contra la Gimnástica Segoviana.

El defensa coruñés, que suma su tercer curso en el club blanquiazul, es hijo de Ángel Sánchez Candil, exfutbolista del Deportivo entre 1985 y 1987. En el caso de Vilela, el central de 20 años oriundo de Ribadeo suma menos participaciones, apenas 188 minutos en cuatro partidos, dos de ellos siendo titular: el citado ante la UD Sámano y ante el Ourense CF, con un balance de tres victorias y tan solo una derrota.

Su último encuentro fue el 15 de noviembre justamente en la victoria contra el cuadro asturiano, en la que coincidió con Aarón. Su probable compañero este fin de semana para una defensa en precario y muy justa de alternativas en el Fabril.