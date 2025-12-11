El Fabril suma casi 400 minutos sin marcar gol como local

Bil Nsongo festeja una diana ante el Langreo QUINTANA

Aunque en la actualidad se encuentra cómodamente instalado en la cuarta posición de su grupo en Segunda RFEF, la falta de pegada del Deportivo Fabril como local le está pasando factura en las últimas jornadas.

En efecto, la escuadra dirigida por Manuel Pablo acumula ya un total de 384 minutos de juego ante su afición sin comulgar con el gol; una sequía de más de cuatro encuentros que ha condicionado el rendimiento herculino.

Para dar constancia de la última diana en casa del Fabril el equipo debe remontarse exactamente a hace dos meses; en concreto al 11 de octubre, fecha en la que el Langreo rindió visita a la ciudad deportiva de Abegondo para experimentar una derrota por 2-0.

Los dos aciertos coruñeses fueron obra del máximo anotador blanquiazul en el presente ejercicio, el punta camerunés Bil Nsongo (9 dianas), que debutó con el primer equipo en el encuentro de Copa del Rey ante el Sabadell en la Nova Creu Alta.

Nsongo decantó la balanza del lado fabrilista con dos tantos en los minutos 38 y 66 del duelo correspondiente a la sexta jornada de Liga.

Desde entonces la pólvora del filial se ha humedecido hasta límites preocupantes, tras concatenar cuatro encuentros sin ver puerta.

La mala racha dio inicio en el octavo choque del ejercicio 2025-26, contra el Oviedo Vetusta, en un choque que finalizó 0-1 y que supuso el fin de la condición de invicto del equipo de Manuel Pablo.

En esta ocasión una actuación sobresaliente del meta visitante Miguel Narváez fue la auténtica culpable de que el Fabril se quedase a cero, a pesar de haber dispuesto de una buena retahíla de oportunidades.

En la décima fecha del campeonato el conjunto herculino volvió a encasquillarse ante sus seguidores, esta vez en el derbi ante el Bergantiños (0-0).

A diferencia del envite contra los ovetenses, en esta contienda primaron las defensas sobre los ataques. El propio Manuel Pablo reconoció ante los medios que vio un partido “muy competido, con pocas situaciones de gol, muy táctico, muy cerrados los dos equipos”.

Dos fines de semana después el Dépor B regresaba a casa frente a la Gimnástica Segoviana para encajar un injustísimo 0-1. Varias llegadas claras fueron malgastadas por los jugadores coruñeses ante el líder de su grupo, que exhibió solidez defensiva y eficacia en ataque.

El pasado fin de semana la finalización volvió a ser la asignatura pendiente de un cuadro joven que no pasó del 0-0 ante el Marino de Luanco.

El equipo estuvo bastante “espeso”, según palabras de su propio técnico, en un partido en el que le costó mucho esfuerzo generar remates. Este próximo fin de semana la entidad fabrilista visitará al Numancia en Los Pajaritos, antes de recibir al Ávila antes del parón navideño.