Cantera

Manuel Pablo: "Debemos cargar más el área; por insistir no va a ser"

El técnico del Fabril destacó la segunda mitad del equipo y valoró el trabajo defensivo para evitar las transiciones del rival

Santi Mendoza
07/12/2025 16:14
Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad
QUINTANA
Manuel Pablo, entrenador del Fabril, valoró el empate ante el Marino de Luanco (0-0). El técnico del filial destaca la segunda mitad del equipo y habla de mantener la insistencia para superar esta racha en la que al equipo le está faltando gol.

Manu Ferreiro, centrocampista del Fabril, durante una acción del partido

El Fabril acaba frustrado tras un partido de balonmano ante el Marino (0-0)

Valoración del partido y problemas para marcar."Estuvimos espesos en la primera parte. No ganamos los duelos en los golpeos largos y nos costó superar su primera presión, porque acumulaban mucha gente detrás del balón. Aun así tuvimos alguna clara. En la segunda parte presionamos mejor y robamos más arriba, pero nos faltó claridad en el último tercio. Cuando no te adelantas, el rival en bloque bajo gana confianza y fuerza".

La racha sin gol en casa. "Hablamos de tener tranquilidad, porque estamos generando. No estamos acertados en las finalizaciones y ante bloques bajos todo debe ejecutarse muy rápido: con tanta gente cerca no te dejan ni disparar. Hay que insistir y mantener el orden para que no nos transiten".

El rendimiento defensivo. "En la primera parte tuvimos alguna duda atrás y pérdidas tras recuperación porque estábamos espesos. En la segunda, con más calma, evitamos sus transiciones. Debemos cargar más el área y que los extremos lleguen a remate; por insistir no va a ser".

Sobre el añadido corto y el posible penalti. "El línea nos dijo que no tenía comunicación directa con el árbitro y no sé qué pasó, no se entendieron. Él decidió que eran cuatro minutos. Para mí, la acción más clara es la del penalti: desde mi perfil se ve bastante y el línea lo pudo haber visto"

