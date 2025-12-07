Manuel Pablo: "Debemos cargar más el área; por insistir no va a ser"

Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad QUINTANA

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, valoró el empate ante el Marino de Luanco (0-0). El técnico del filial destaca la segunda mitad del equipo y habla de mantener la insistencia para superar esta racha en la que al equipo le está faltando gol.

Valoración del partido y problemas para marcar."Estuvimos espesos en la primera parte. No ganamos los duelos en los golpeos largos y nos costó superar su primera presión, porque acumulaban mucha gente detrás del balón. Aun así tuvimos alguna clara. En la segunda parte presionamos mejor y robamos más arriba, pero nos faltó claridad en el último tercio. Cuando no te adelantas, el rival en bloque bajo gana confianza y fuerza".

La racha sin gol en casa. "Hablamos de tener tranquilidad, porque estamos generando. No estamos acertados en las finalizaciones y ante bloques bajos todo debe ejecutarse muy rápido: con tanta gente cerca no te dejan ni disparar. Hay que insistir y mantener el orden para que no nos transiten".

El rendimiento defensivo. "En la primera parte tuvimos alguna duda atrás y pérdidas tras recuperación porque estábamos espesos. En la segunda, con más calma, evitamos sus transiciones. Debemos cargar más el área y que los extremos lleguen a remate; por insistir no va a ser".

Sobre el añadido corto y el posible penalti. "El línea nos dijo que no tenía comunicación directa con el árbitro y no sé qué pasó, no se entendieron. Él decidió que eran cuatro minutos. Para mí, la acción más clara es la del penalti: desde mi perfil se ve bastante y el línea lo pudo haber visto"