El Fabril acaba frustrado tras un partido de balonmano ante el Marino (0-0)

Manu Ferreiro, centrocampista del Fabril, durante una acción del partido QUINTANA

El día de la marmota en Abegondo. Cuarto partido sin marcar para el Fabril, que acabó más frustrado que nunca tras 90 minutos, infinidad de córners y una posesión altísima ante un Marino de Luanco que encontró el punto que buscaba (0-0). Los de Manuel Pablo quedan en cuarta posición, a tres puntos de la Gimnástica Segoviana.

Manuel Pablo introdujo una novedad por línea con respecto al empate de la semana pasada en Sarria. Quique Teijo sustituyó a Pablo García en el lateral derecho; en el centro del campo optó por Manu Ferreiro en detrimento de Garrido, sabedor de que necesitaba toda la calidad posible para resquebrajar a un equipo ordenadísimo; y Héctor Areosa tuvo su oportunidad en el extremo izquierdo en lugar del habitual Fabi.

Se vio pronto el guión previsible. Posesión muy alta para un Fabril que tenía por delante la ardua tarea de generar ocasiones de peligro a un equipo que siempre juega con los tiempos y que llegaba con trece goles a favor (uno por partido) y nueve en contra. Le habría venido de maravilla a los blanquiazules marcar pronto y no estuvo lejos en una buena combinación que acabó con un centro a Bil, pero el camerunés remató forzado a las manos de Denis. Poco después, remate mordido de Aarón en un córner.

La amenaza del Marino en la primera mitad se limitó a cinco minutos en el tramo intermedio. Ante un gran pase filtrado a Basurto apareció providencial Iker Vidal para impedir el disparo del atacante de banda izquierda del cuadro asturiano, que tuvo la mejor en la acción posterior en las botas de Bravo. El madrileño desbordó por derecha y, pese a que tenía poco ángulo, decidió mal al centrar en vez de disparar cuando ya se había adentrado en el área.

Manuel Pablo sobre los minutos de sus jugadores en Copa: "El rendimiento que tienen les da esa posibilidad de jugar con el primer equipo" Más información

El Fabril se recompuso rápido, recuperó el control del partido y volvió a intentar abrir la zaga rival. Buena parte de las jugadas acababan en centros al área donde la altura del Marino se imponía para mandar el balón a córner. Y en los saques de esquina, a veces sacados en corto para tratar de sorprender, futbolistas como Aarón o Areosa pusieron en algún aprieto a Denis, pero sin llegar a generar ocasiones verdaderamente claras.

Sí llegaría una situación de ese calibre cerca del descanso, cuando Quique Teijo se incorporó a la perfección por derecha y sacó un perfecto pase raso atrás que dejó a Areosa en situación franca. El extremo acomodó bien el balón, pero sacó un disparo excesivamente cruzado, desperdiciando la mejor del filial en la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con susto para el Fabril, pues un córner botado desde el banderín derecho por Bravo se estampó contra el palo corto. Fue un aviso para los blanquiazules, que bajó ningún concepto se podían permitir que el rival se adelantara.

La tuvo Dipanda

A partir de ahí el Dépor B volvió a inclinar el campo y a punto estuvo de dar frutos el doble cambio de Manuel Pablo, que pasó a Domínguez a la delantera junto a Bil y refrescó la zona de tres cuartos con la entrada de Fabi y Dipanda. Este último se encontró con un rechace tras un tiro de Estévez, pero remató al muñeco ante la salida de Denis.

No llegaba el gol y el técnico del Fabril siguió probando cosas. En el minuto 70 sorprendió al relevar a Nsongo Bil, muy marcado durante toda la mañana, por Pablo Cortés y dio entrada también a Noé, que reaparecía casi dos meses después. En el Marino de Luanco, que ya había hecho antes un triple cambio, turno para un clásico como Lora, ex del Sporting.

El 5-4-1 del Marino de Luanco, juntísimo, seguía frustrando a un Fabril ya totalmente inmerso en ataques de balonmano. La última carta desde el banquillo fue la entrada de Mane, pero no hubo manera. Canedo lo intentó con un remate desde fuera del área y en el córner posterior remató alto. Lo probó también Mane, que se encontró con la respuesta de Denis; y Aarón, en el enésimo saque de esquina, tampoco pudo. Para terminar de aumentar la frustración, pese a dar cinco minutos, el árbitro pitó en el cuarto. De nuevo, no fue el día.

Con la victoria del Numancia, el Fabril cae a la cuarta posición. Eso sí, pasa a estar a tres puntos de una Gimnástica que cayó en As Eiroas.