La previa | Prueba goleadora para el Fabril ante el Marino de Luanco

El objetivo está claro: recuperar la efectividad goleadora que permitió al Fabril en los primeros partidos pasar por encima de sus rivales. También lo está el impedimento: ni más ni menos que un Marino de Luanco al que no parece nada sencillo hacerle un tanto (12.00 horas). Así lo dicen sus números. Y es que a pesar de ocupar la décima posición en el Grupo 1 de Segunda Federación, el cuadro asturiano solo ha encajado nueve goles. O lo que es lo mismo, solo UD Ourense (8), Gimnástica Segoviana (6) y el propio filial deportivista (8) reciben menos.

Parecía que el Fabril había dejado atrás la mala dinámica en Sámano, donde goleó sin piedad al actual colista del grupo (0-5). Sin embargo, cayó en la siguiente jornada ante la Gimnástica Segoviana (0-1) a pesar de haber firmado los mejores minutos a nivel de juego en lo que va de temporada. El fin de semana pasado volvió a tropezar, esta vez ante la Sarriana (1-1).

El juego del filial herculino fluye e incluso sus jugadores son capaces de generar numerosas ocasiones claras por partido. No obstante, la frustración generada de cara a puerta parece empezar a pesar, sobre todo cuando el gol no entra a la primera.

Una de las mejores noticias para Manuel Pablo es la recuperación de dos jugadores que apuntaban a ser indiscutibles en el once inicial. Al menos antes de que se lesionasen. Noé y Mane regresarán a una convocatoria tras haber superado sus respectivas lesiones. Siguen fuera Rubén y Enrique, este último con un esguince en el ligamento lateral interno la rodilla.

Aunque el técnico grancanario está, como siempre, a expensas de los jugadores que pueda necesitar Antonio Hidalgo para medirse al Castellón (18.30 horas en Riazor), las horas de ambos encuentros podrían facilitar la posibilidad de que los fabrilistas citados por el primer equipo, estuviesen también en el envite de esta mañana.

Tal y como explicó el preparador del filial deportivista, la agresividad del Marino de Luanco puede jugar en contra de sus intereses. Sobre todo cuando forman en bloque bajo, porque si algo le cuesta al Fabril, es hacerse hueco ante entramados defensivos muy cerrados.

El Fabril tratará de recuperar las buenas sensaciones de cara a puerta y volver a ganar. Además, en caso de victoria, el conjunto herculino aprovecharía la derrota del Oviedo B, actual segundo clasificado con una diferencia de dos puntos sobre el Dépor B. De ganar, la escuadra de Manuel Pablo dormiría a la estela del líder, la Gimnástica Segoviana, que jugará a la misma hora en el As Eiroas, ante un Bergantiños necesitado tras cinco jornadas sin saborear el triunfo.