Manuel Pablo sobre los minutos de sus jugadores en Copa: "El rendimiento que tienen les da esa posibilidad de jugar con el primer equipo"

Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo RCD

El Fabril recibe el próximo domingo (12.00 horas) a un Marino de Luanco al que Manuel Pablo analizó en la rueda de prensa al envite. El técnico del filial blanquiazul reconoció que su mayor preocupación es el acierto de cara a puerta de sus jugadores. Analizó también los minutos de sus jugadores en Copa del Rey con el primer equipo, por los que se mostró "muy contento".

Equipo. “Estamos bien. Hemos recuperado a Mane y a Noé. Enrique y Rubén están ahí. Después dependemos de los que están con el primer equipo”.

Minutos en Copa del Rey para varios fabrilistas. “Samu ya estaba más metido en dinámica. Hizo muy buen partido. Aprovecharon los minutos. No es fácil cuando no estás tanto en dinámica del primer equipo, pero los demás, siendo diferente a lo de Samu, han estado bastante bien”.

Debuts con el primer equipo. “Estoy muy contento por ellos porque sé que están animados y esto los alegra. Saben que tienen que volver a estar con la cabeza en el Fabril. El rendimiento que están dando les da esa posibilidad de jugar con el primer equipo”.

Marino de Luanco. "Es un equipo con un ritmo de pelota tranquilo, intentan sobre todo sacarla desde atrás, tener posiciones largas, intentan parar el ritmo a través de las circulaciones. Son un equipo que si no presiona se juntan mucho atrás, pero son muy agresivos. Me preocupa lo nuestro, que seamos capaces de generar y de finalizar bien. A partir de ahí, los partidos cambian. Nos cuesta cuando no estamos acertados y tenemos que ir a remolque. Los equipos cada vez se nos cierran más".

Lora en el Marino de Luanco, jugó contra Manuel Pablo. “Yo era muy mayor y Lora tenía pinta de más joven (risas). Lleva varios años ahí, les da mucha tranquilidad cuando son capaces de recuperar, tiene mucho poso”.

Samu, intensidad. “Los que lo conocemos y los que lo veis, sabéis que Samu no engaña. Está concentrado 90 minutos y siente cada balón como importante, por eso está ahí. Recordemos que es juvenil. Tiene el foco muy claro”.

Volver al nivel ofrecido ante la Gimnástica. “Nos costó más en Sarria, pasaron una vez del medio del campo y nos hicieron gol. Somos un equipo que arriesga y cuando nos llegan, nos llegan con ventaja. Tuvimos alguna situación en la primera parte, pero nos costó. Los partidos cambian cuando no eres capaz de hacer gol y encima cuando te llegan, te marcan. La línea sigue siendo la misma, siempre fuimos un equipo que quiere buscar el gol y estar en campo contrario mucho tiempo”.