Cortés, el “prometedor zurdo” que no termina de cuajar en el Fabril

Pablo Cortés, en primer plano, celebra el gol de Rubén ante el Salamanca RCDEPORTIVO

“Prometedor zurdo”. Así anunció el Deportivo el fichaje de Pablo Cortés, procedente del Zaragoza, por el Fabril. Sus cualidades estaban más que demostradas en el conjunto maño y solo faltaba certificarlas con la elástica blanquiazul. Sin embargo, en las primeras trece fechas de Segunda Federación, el zaragozano apenas ha tenido participación.

Llegó para reforzar una plantilla ya amplia y aumentar así, de forma significativa, la competencia en la parcela ofensiva. Incluso en su currículum ya figuraban unos minutos en Segunda División con el Real Zaragoza. Debutó de la mano de Víctor Fernández en abril de 2024 ante el Leganés y ya se había ganado la etiqueta de joya en la cantera de la entidad maña. Además, aterrizó en A Coruña con “amplia experiencia” en la categoría en la que milita el filial deportivista, tal y como explicó el club tras su fichaje.

Lo cierto es que las jornadas van pasando y el protagonismo de Pablo Cortés en el Fabril se ve reducido a minutos residuales. Ha disputado 181 minutos de 1.170 posibles. Dicho de otra forma, ha jugado un 15% de los minutos. Solo cinco jugadores han tenido menos oportunidades: Héctor Areosa (145 minutos), Mario Hermo (34), Malick Ndiaye (90), Brais Suárez (180) y Manu Ferreiro (108). Este último, de no ser por la lesión que le apartó de los terrenos de juego en las primeras jornadas, seguramente también acumularía una cifra mucho más elevada. Así es que le han bastado cuatro encuentros para estar a solo 73 minutos de igualarlo.

La plantilla del filial es amplia y eso ofrece a Manuel Pablo numerosas opciones. No obstante, no parece que Pablo Cortés sea, al menos hasta ahora, una de las primeras de la lista. Partió como titular por primera, y también última vez, ante el Lealtad Villaviciosa. El técnico grancanario le brindó 64 minutos para demostrar, aunque desde ese partido, su papel no cambió.

Ni con lesiones

Ni siquiera las numerosas lesiones que afronta el conjunto blanquiazul parecen abrirle la puerta de los minutos. Con Enrique y Noé fuera, y Manu Ferreiro sin ritmo de competición, parecía que la presencia de Pablo Cortés en el Fabril aumentaría. Sobre todo porque, por su calidad y visión de juego, parecía el jugador idóneo para sustituir a cualquiera de ellos. Incluso la baja de Mane, en la zona más adelantada del campo, le abría la posibilidad de ubicarse en uno de los extremos.

Los cambios nunca son sencillos. Cortés firmó por dos años y tiene todavía tiempo por delante para asentarse, aunque lo cierto es que, por lo pronto, Manuel Pablo paree tener muy claras sus ideas.