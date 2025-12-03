Cuatro jugadores del Fabril en el club de los 1.000 minutos

Nájera, Canedo e Iker al fondo en el Fabril-Bergantiños Patricia G. Fraga

Cumplidas trece jornadas de Segunda Federación, Manuel Pablo ya tiene definido un grupo que, salvo lesiones que trastoquen sus planes, es intocable. Cuatro futbolistas han superado la barrera de los 1.000 minutos disputados y otros dos están a punto de sobrepasarla. Y aunque no es más que un mero dato, desvela las intenciones del técnico del Fabril, así como la disponibilidad de los propios jugadores. Seguramente, de no ser por problemas físicos, son varios los que se unirían al club del millar de minutos, entre ellos Noé, Enrique o Mane.

Bil Nsongo, Iker Vidal, Mario Nájera y Damián Canedo. Cuatro de los que nunca faltan sobre el verde, de los que jornada tras jornada aparecen en el once inicial y sostienen la fiabilidad del filial blanquiazul. Ligeramente por debajo de los 1.000 están Hugo Ríos, con 990, y Fabi, con 950. Ambos, salvo contratiempo, superarán la barrera el próximo domingo ante el Marino de Luanco (12.00 horas).

Bil Nsongo: 1.070 minutos

Nadie ha jugado más que él. El camerunés se ha quedado para ser importante en el filial. Después de las dudas del pasado verano sobre su salida, su esfuerzo por seguir formando parte del Deportivo ha valido la pena. Manuel Pablo le ha dado confianza y él, hasta ahora, ha respondido de la mejor manera. Se vacía en cada partido y, por ahora, ha aprovechado los 1.070 minutos que ha estado en el campo.

Con él, el Fabril tiene un seguro goleador. De las 23 dianas que refleja el casillero del conjunto coruñés, nueve llevan la firma de Bil. O lo que es lo mismo, el 39% de los tantos pertenecen al delantero camerunés. Nueve goles que lo aúpan a lo más alto de la lista de máximos artilleros del Grupo 1 de Segunda Federación y que le abren la puerta del primer equipo. Al menos para participar en las sesiones de entrenamiento. Quién sabe si, después de viajar a Sámano para disputar la primera ronda de Copa del Rey y quedarse sin debutar, sea hoy, ante el Sabadell, su día.

Iker Vidal: 1.058 minutos

Solo se perdió una jornada liguera, la decimosegunda. Y no por lesión, ni mucho menos por decisión técnica. Contra la Gimnástica Segoviana, el lateral izquierdo tuvo que cumplir sanción después de ver la tarjeta roja frente al Sámano. Fue la primera vez desde que llegó al Fabril en el verano de 2024 que se quedó jugar. Un dato que revela la importancia del vallisoletano para Manuel Pablo, que le ha brindado en lo que va de campaña 1.058 minutos.

Iker es el pulmón izquierdo del filial deportivista. Aguanta los 90 minutos subiendo y bajando por banda y convierte su flanco en un muro difícil de sortear para el rival. En todos los equipos, hay jugadores que entran y salen del once o que afrontan baches en su rendimiento durante la temporada; y después hay otros que llegan y encajan como anillo al dedo, de una forma tan perfecta que se vuelven inamovibles. Como Iker Vidal. El de Valladolid tiene contrato hasta junio de 2026 aunque, a sus 20 años, no sería de extrañar que el Deportivo buscase su renovación.

Mario Nájera: 1.046 minutos

El atacante riojano lo tenía claro. Quería volver a la que considera su casa para reencontrarse como futbolista. Y aunque solo van trece jornadas, Nájera parece haber certificado ya su objetivo. Ha partido como titular en todos y cada uno de los encuentros que se han disputado hasta ahora, acumula 1.046 minutos y se ha erigido como una pieza clave en el Fabril, no solo por los seis goles que ha firmado, sino por todo lo que genera dentro y fuera del césped.

A pesar de tener solo 23 años, es uno de los veteranos del vestuario, una responsabilidad que ha abrazado desde su llegada. Por lo pronto, sus buenas actuaciones a las órdenes de Manuel Pablo le han servido para recibir la llamada de Antonio Hidalgo y acudir a varias sesiones de entrenamiento.

Damián Canedo: 1.032 minutos

Por segunda temporada consecutiva, es dueño y señor de la zaga fabrilista. El curso anterior, acompañado de Óscar Marotías; en esta, de Samu Fernández. El filial deportivista ese equipo al que Manuel Pablo quiere dotar de una personalidad impenitente, encuentra en Canedo al defensor ideal para plasmar un juego combinativo que inicia en Hugo Ríos y continúa en la defensa.

El de Santiago de Compostela tiene la sangre fría justa para sacar el balón jugado. Tiene una conducción potente para sortear la presión rival, aunque tampoco le tiempo le tiembla el pulso si tiene que optar por jugar el balón en largo. Es el complemento ideal para Samu y, por ahora, ambos han demostrado entenderse a la perfección. Canedo acumula ya 1.032 minutos y tiene buena parte de culpa de lo poco que ha encajado el Fabril en las trece primeras jornadas.