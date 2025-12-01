El buen arranque liguero sostiene ahora la mala racha del Fabril

Bil controla el esférico en el partido del Fabril ante la Gimnástica Segoviana Patricia G. Fraga

Quién le iba a decir a la afición deportivista que, después de disfrutar con uno de los mejores arranques ligueros de los últimos años del Fabril, iba a acabar padeciendo con la mala dinámica que atraviesa ahora. De resultados, que no de juego.

El filial coruñés ha pasado de ser el único equipo de los 172 que componen las cuatro primeras categorías del fútbol español en contar todos sus partidos por victorias a solo ganar uno de los últimos siete; ha pasado de vivir surfeando una ola de buenos números a sentirse náufrago en un mar de dudas. Sobre todo en lo que a acierto ofensivo se refiere.

No obstante, las cifras de las seis primeras jornadas, le sirven al conjunto dirigido por Manuel Pablo para mantenerse en los puestos que dan acceso a disputar el playoff de ascenso a Primera Federación.

De los 24 puntos que refleja ahora su casillero particular, 18 los cosechó en los seis primeros partidos. O lo que es lo mismo: en los últimos siete encuentros, el Fabril solo ha logrado sumar seis tantos merced a una victoria (0-5 contra el Sámano) y tres empates (0-0 frente al Lealtad Villaviciosa, mismo resultado ante el Bergantiños y 1-1 con la Sarriana).

El inicio liguero, inmejorable, sostiene ahora la mala racha de resultados. Así es que el conjunto coruñés se mantiene en el tercer puesto y no pierde la estela del líder, la Gimnástica Segoviana. Si bien es cierto que el empate del pasado domingo en el derbi ante la Sarriana le privó de recortar puntos tras el tropiezo del conjunto segoviano contra el Atlético Astorga (1-1), mantener la distancia de cuatro puntos parece el mal menor.

Exigencia en el juego

En el fútbol, son los resultados los que mantienen a un equipo a flote. Es un deporte en el que no existe una ciencia exacta; en el que jugar bien no es sinónimo de ganar. No obstante, en el filial deportivista, la victoria no es el objetivo primordial.

No es la primera vez que Manuel Pablo, técnico fabrilista, o Ismael Arilla, director de fútbol formativo del Deportivo, hacen especial hincapié en la importancia de formar jugadores.

Quizás, de una forma inevitable, cuando las cosas se hacen bien, tarde o temprano, los resultados acaban llegando. Así lo afirmaba el entrenador grancanario tras caer por un gol contra la Gimnástica Segoviana después de firmar uno de los mejores partidos de lo que va de temporada: “La exigencia tiene que ser nuestra, tenemos que intentar estar a este nivel el máximo tiempo posible y los máximos partidos posibles, así estaremos más cerca de la victoria”.

No preocupa el juego, ni mucho menos, preocupa la poca efectividad de cara a puerta en esos encuentros en los que cuesta que entre el primero. Porque el filial deportivista es el equipo más goleador del Grupo 1 de Segunda Federación con 23 dianas, pero quizás, de los cuatro que le endosó al Atlético Astorga en la quinta jornada, le hubiese venido bien alguno de ellos el pasado domingo. O de los cinco que le hizo al Sámano.

El Fabril parece no tener término medio: o golea o se atranca. Y encontrar esa estabilidad es ahora el objetivo.