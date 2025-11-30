Un penalti polémico da el empate al Fabril en Sarria (1-1)

Pablo García y Jaime Garrido, jugadores del Fabril, presionan a Edu González, atacante de la Sarriana Alba Arias

El Fabril, que únicamente ha ganado uno de sus siete últimos partidos, se llevó un punto de Sarria, que le permite no perder la estela de la Gimástica Segoviana, gracias a un penalti polémico, en una acción rigurosa entre Piay y Nájera, que transformó Bil Nsongo. Antes, en la primera mitad, Alberto Freire había adelantado a la Sarriana.

El filial herculino comenzó el partido intentando imponer su juego. En nueve minutos dispuso de dos disparos de Domínguez. El primero, al ejecutar un golpe franco desde la media luna del área. Su golpeo superó la barrera, pero la pelota fue subiendo más de lo que deseaba. Embadje cubrió la trayectoria, aunque no tuvo que tocar la pelota. Después, en una acción individual, el exjugador del Betanzos se metió en el área con el esférico y chutó raso sobre la perpendicular del palo, que usó de referencia en su punto de mira para golpear cerca de la base, pero por fuera del marco.

La presión adelantada del Fabril propiciaba que la Sarriana perdiera rápido el balón. Sus rápidas recuperaciones impedían el acercamiento del conjunto local al área de Hugo Ríos. Sin embargo, con el partido al borde de la media hora, se produjo una conexión entre laterales locales. El natural, Berardozzi, que había subido el carril, y el ficticio, Freire, a quien Dani Giménez había situado por delante de Piay. David Vilán y Edu dejaron que el centro del futbolista argentino se prolongara hasta Freire, que recibió el cuero en el área y lo cruzó lo justo para que no llegase Hugo Ríos.

El Fabril no quiso que el gol condicionara su dominio y pudo empatar en el minuto 33. Fabi, cambiado de banda, perdió la opción de disparar tras recibir un centro desde la derecha y apretó el envío para que quedara dividido entre Embadje y Nájera. La mano del meta llegó antes que la rodilla del jugador fabrilista y la Sarriana evitó el empate. La mano salvadora del cancerbero local, la diestra, volvió a aparecer a los 42 minutos para tocar un disparo lejano de Nájera que se colaba, a media altura, pegado al palo. En la prolongación del primer tiempo, tras un robo de Fabi al exfabrilista David Vilán, se produjo un centro desde la derecha. Embadje pareció llegar con seguridad al envío, pero la pelota se le escapó de las manos en la estirada. Cayó a pies de Bil Nsongo, que no se revolvió con rapidez y el central Iago Parga, con un patadón, sacó la pelota del área de la escuadra sarriana.

Manuel Pablo comenzó la segunda parte manteniendo la permuta en las bandas de Domínguez y Fabi, pero dejando al amonestado Jaime Garrido en el vestuario para que en su posición trabajase el centrocampista Manu Ferreiro. Domínguez, a los tres minutos de la reanudación, cabeceó en el segundo poste un centro desde la derecha. Pese a estar algo escorado, mandó el testarazo al palo. Embadje, en todo caso, estaba presto a intervenir de haber ido el balón por dentro. Contestó Freire con un golpeo seco y raso, que hizo estirarse a Hugo Ríos para proteger la base del poste. La pelota acabó en el lateral externo de la red.

El Fabril pudo empatar camino de la hora de encuentro, cuando entre Manu Ferreiro y Domínguez inventaron una pared. Bil Nsongo no remató el centro del segundo por la rapidez de Iago Parga en el despeje al borde del área chica. A continuación, Domínguez, sobre la marcha, disparó cruzado por encima del travesaño. Y volvió a probar suerte el jugador fabrilista, a la contra, poco después. Embadje le ganó de nuevo la partida rechazando en largo con el pecho.

Acción clave

Fue la antesala de la jugada polémica, que llegó a los 67 minutos. Otro intento repelido por Embadje dejó la pelota dividida sobre la línea de fondo y por ella pugnaron Nájera y Piay. El jugador local llegó primero al esférico y Nájera impactó después en el pie de Piay, pero Gómez Lameiro señaló el punto fatídico. El penalti lo anotó Bil Nsongo engañando al guardameta local. El delantero camerunés pudo ser el protagonista de la remontada a los 75 minutos. Su desmarque y recepción en el área acabó con un chut desviado mientras era presionado por Iago Parga, otro ex de la cantera del Deportivo.

Hugo Ríos: "Sé que mi objetivo es estar en el Deportivo el máximo número de años posibles" Más información

Ya con el tiempo reglamentario superado, un robo de Dipanda a Maycon en el círculo central sirvió al Fabril para montar una contra. Manu Ferreiro vio el hueco para el pase al propio Dipanda, a cuyo centro lateral no llegaron ni Héctor Areosa ni Bil Nsongo porque el meta local atrapó la pelota en dos tiempos.

Al final, empate en A Ribela con la retirada al vestuario de Gómez Lameiro entre las protestas del público local, disconforme con la acción que propició el empate.