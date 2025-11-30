Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Manuel Pablo lamenta la falta de efectividad del Fabril y admite que la acción del 1-1 ante la Sarriana "no es penalti"

El entrenador del filial destaca el dominio de su equipo, mientras que Dani Giménez, técnico de la Sarriana, apunta que "el nivel del arbitraje tiene que mejorar"

Eder Pereira
Eder Pereira
30/11/2025 21:51
Manuel Pablo, técnico del Fabril
Manuel Pablo, técnico del Fabril
DXT
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, destacó tras el empate del filial en A Ribela ante la Sarriana que le “preocupa más la efectividad” de su equipo que la del rival y reconoció que la acción que les dio el 1-1 “no es penalti”.

El técnico insistió en que el Fabril dominó, llegó y generó, pero no acertó. “Es lo que nos está pasando”, explicó, en declaraciones a Radio Galega, sobre la falta de pegada de las últimas semanas. “Estamos generando, hemos tenido nuestras situaciones, pero no hemos encontrado el gol”. El canario recordó que, pese al 1-0 encajado en una transición, el Fabril siguió empujando: “Seguimos intentando mejorar en esas situaciones con el volumen que generamos. A veces hay que tomar mejores decisiones en esos últimos pases. Y también el portero ha estado bien”.

Iker Vidal, lateral izquierdo del Fabril que regresa tras sanción, durante un partido ante el Salamanca UDS

Un penalti polémico da el empate al Fabril en Sarria (1-1)

Más información

La Sarriana no generó demasiado peligro, pero consiguió abrir la lata en una transición. Aun así, Manuel Pablo fue claro: “Me preocupa más nuestra efectividad”. “Sabemos a lo que jugamos, con muchos metros por detrás, y han hecho una buena jugada. Te van a llegar con ventaja en esas situaciones si son capaces de salir de la presión. A veces las salvamos, a veces, no. Pero más me preocupa nuestra efectividad”.

La jugada decisiva llegó en la pena máxima que permitió al Fabril empatar. “No es penalti, es la realidad”, aseguró Manuel Pablo, que aprovechó para señalar otra cuestión arbitral: “Al portero le han podido pitar pérdidas de tiempo cuando la retiene quince segundos con la mano. La regla es muy clara. Hemos hablado con los árbitros para que adviertan esas situaciones porque siempre estamos en esa pelea”. Aun así, el canario insistió: “El penalti no es, está claro”.

Las disculpas de Dani Giménez

En la Sarriana, Dani Giménez vivió la situación desde el lado opuesto, aunque con la misma conclusión. “Da pena perder dos puntos por una decisión así”, afirmó el ex del Dépor, que fue expulsado por protestas tras la pena máxima. “Pensé que había pitado falta. Le he pedido disculpas (al árbitro). Me calenté en el campo porque buscaba que viera que se había equivocado. Nunca me habían expulsado así. No creo que lo hayan hecho a propósito, pero el nivel de arbitraje tiene que mejorar”, concluyó el técnico de la Sarriana.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Darío Germil salta por encima de Narváez

Lucas Antañón deja sin premio al Bergantiños
Marcos Rivas
Una acción del partido entre el Betanzos y el Puebla en el García Irmáns

El Puebla pone fin a la racha del Betanzos
Raúl Ameneiro
Una jugada del Imperátor 3-0 As Pontes

El Carral mete la directa para ampliar su ventaja en el liderato
Raúl Ameneiro
Los mejores del Trofeo Aurelio Fernández Lage posan con sus trofeos

Pablo Moure (RCNC) sube al podio del Trofeo Aurelio Fernández Lage
Manuel Seoane