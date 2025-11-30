Manuel Pablo lamenta la falta de efectividad del Fabril y admite que la acción del 1-1 ante la Sarriana "no es penalti"

Manuel Pablo, técnico del Fabril DXT

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, destacó tras el empate del filial en A Ribela ante la Sarriana que le “preocupa más la efectividad” de su equipo que la del rival y reconoció que la acción que les dio el 1-1 “no es penalti”.

El técnico insistió en que el Fabril dominó, llegó y generó, pero no acertó. “Es lo que nos está pasando”, explicó, en declaraciones a Radio Galega, sobre la falta de pegada de las últimas semanas. “Estamos generando, hemos tenido nuestras situaciones, pero no hemos encontrado el gol”. El canario recordó que, pese al 1-0 encajado en una transición, el Fabril siguió empujando: “Seguimos intentando mejorar en esas situaciones con el volumen que generamos. A veces hay que tomar mejores decisiones en esos últimos pases. Y también el portero ha estado bien”.

Un penalti polémico da el empate al Fabril en Sarria (1-1) Más información

La Sarriana no generó demasiado peligro, pero consiguió abrir la lata en una transición. Aun así, Manuel Pablo fue claro: “Me preocupa más nuestra efectividad”. “Sabemos a lo que jugamos, con muchos metros por detrás, y han hecho una buena jugada. Te van a llegar con ventaja en esas situaciones si son capaces de salir de la presión. A veces las salvamos, a veces, no. Pero más me preocupa nuestra efectividad”.

La jugada decisiva llegó en la pena máxima que permitió al Fabril empatar. “No es penalti, es la realidad”, aseguró Manuel Pablo, que aprovechó para señalar otra cuestión arbitral: “Al portero le han podido pitar pérdidas de tiempo cuando la retiene quince segundos con la mano. La regla es muy clara. Hemos hablado con los árbitros para que adviertan esas situaciones porque siempre estamos en esa pelea”. Aun así, el canario insistió: “El penalti no es, está claro”.

Las disculpas de Dani Giménez

En la Sarriana, Dani Giménez vivió la situación desde el lado opuesto, aunque con la misma conclusión. “Da pena perder dos puntos por una decisión así”, afirmó el ex del Dépor, que fue expulsado por protestas tras la pena máxima. “Pensé que había pitado falta. Le he pedido disculpas (al árbitro). Me calenté en el campo porque buscaba que viera que se había equivocado. Nunca me habían expulsado así. No creo que lo hayan hecho a propósito, pero el nivel de arbitraje tiene que mejorar”, concluyó el técnico de la Sarriana.