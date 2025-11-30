El Fabril busca tomar impulso en Sarria

Iker Vidal, lateral izquierdo del Fabril que regresa tras sanción, durante un partido ante el Salamanca UDS PATRICIA G. FRAGA

El Fabril afronta en la decimotercera jornada del grupo 1 de Segunda Federación un nuevo derbi gallego. Visitará a la Sarriana (A Ribela, 17.00 horas, a través de la TVG Web) en un encuentro en el que tratará de recuperar la segunda posición en la que empezó la jornada y que ha perdido momentáneamente tras el triunfo del Numancia ante el Langreo. Su rival, recién ascendido, busca tomar distancia con la zona peligrosa de la clasificación.

Más allá de lo que dice la clasificación, el Fabril necesita volver a surfear una ola buena tras vencer solo uno de sus seis últimos encuentros, por lo que el partido de esta tarde se antoja trascendental para recuperar sensaciones.

Por su parte, el equipo dirigido por Dani Giménez llega con una racha reciente de dos empates y una derrota con él como entrenador, pues asumió el banquillo a principios de mes tras la sorprendente destitución de Iván Carril.

No es la Sarriana un rival fácil en A Ribela. En los cinco partidos que ha disputado en su feudo, el equipo lucense ha sumado tres victorias (ante Lealtad, Numancia y Ávila), un empate (contra el Burgos Promesas) y solo ha caído en una ocasión (frente al Coruxo). Por su parte, el filial blanquiazul tiene la tranquilidad de ser el mejor visitante de la Liga, con trece de los 18 puntos posibles y quince goles a favor en seis encuentros.

En el apartado anotador, ambos equipos cuentan con jugadores en el Top 10 del pichichi. El Fabril cuenta con Nsongo Bil, segundo máximo artillero con ocho tantos; y con Nájera, que lleva seis dianas; mientras que la Sarriana tiene en el exfabrilista Hugo Villaverde (cuatro) —no podrá estar por lesión— su jugador más destacado en ataque.

Las dudas

El central Samu y el lateral derecho Quique Teijo estuvieron ayer por la tarde con el primer equipo en Albacete, por lo que son seria duda para hoy. En caso de que no sean de la partida, en su lugar estarán Aarón Sánchez y Pablo García, respectivamente.

En la previa del encuentro, Manuel Pablo analizó al rival y dijo esperarse un equipo que buscará sus momentos con balón, pero no tendrá reparos en esperarles atrás cuando toque. “Ahora con Dani están intentando hacer algunas situaciones nuevas, es un equipo que intenta jugar, arriesgar mucho desde atrás en el inicio del juego. No va a apretar tan arriba, aunque puedan hacer esa primera presión, después se juntan mucho. Es un equipo bastante combinativo por dentro, que busca muchos pases entre líneas. Tenemos que estar pendientes, el campo es distinto a Abegondo, pero nos tenemos que adaptar y dar el nivel del otro día”, explicó el preparador canario, que quedó conforme con la actuación de los suyos ante el líder Gimnástica Segoviana pese a la derrota por la mínima.

Y es que el técnico del filial da una gran importancia al cómo. “La victoria siempre da alivio, pero lo importante es la forma en que la conseguimos. Para mí es más importante volver a hacer el partido del otro día, incluso aunque después no consigamos la victoria. Saber que podemos llegar a ese nivel es lo importante. Es un rendimiento muy alto el que dimos”, recalcó.

