Manuel Pablo: "Dimos un rendimiento muy alto y ahora tenemos que mantener el nivel"

Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta Quintana

Después de firmar uno de los mejores partidos de la temporada a pesar de no conseguir la victoria, el Fabril visita a la Sarriana (domingo a las 17.00 horas). Manuel Pablo valoró desde la sala de prensa de Abegondo el alto rendimiento que ofreció el equipo contra la Gimnástica Segoviana y reconoció que, ante la Sarriana, quiere volver a rendir a ese nivel, aunque eso suponga no llevarse los tres puntos.

Poco acierto de cara a puerta. “Lo están llevando bien. Nos tenemos que centrar en sacar conclusiones positivas de esto y a partir de ahí, ya hemos visto el nivel que podemos dar. Sabíamos la exigencia que nos iba a poner el rival. Ahora la exigencia tiene que ser nuestra y tenemos que intentar estar a ese nivel el máximo tiempo posible y los máximos partidos posibles. Así estaremos más cerca de la victoria. Después está el acierto o el no acierto, pero si conseguimos mantener ese nivel, estaremos en una buena línea”.

Mazazo o no. “El mazazo fue en el momento. Al final te vas jodido porque lo has intentado, porque quisiste hacerlo hasta el final y sabías que era un rival potente, que estaba en juego la posibilidad de acabar primero. A partir de ahí nos tenemos que quedar con todo lo demás y apartar el resultado. Siempre buscamos que seamos un equipo reconocible, que siempre intentemos mejorar. Incluso en aquella racha, que ya es lejana, de los seis partidos, siempre éramos exigentes, sobre todo con las situaciones de finalización. En esa línea seguimos. Creo que este partido nos puede servir para ver que podemos mantener este nivel”.

Derbi ante la Sarriana. “Llevan una racha en la que no han sacado resultados positivos, pero no nos van a regalar nada. A partir de ahí nosotros no podemos bajar ni confiarnos. Lo que tenemos que hacer es mantener el nivel del otro día”.

Cambio de entrenador en la Sarriana. “Ahora con Dani están intentando hacer algunas situaciones nuevas, es un equipo que intenta jugar, arriesgar mucho desde atrás en el inicio del juego. Es un equipo que no va a apretar tan arriba, aunque puedan hacer esa primera presión, después se juntan mucho. Tienen buenos jugadores, aunque creo que tienen bajas importantes. Es un equipo bastante combinativo por dentro, que busca muchos pases entre líneas. Tenemos que estar pendientes, el campo es distinto a Abegondo, pero nos tenemos que adaptar y dar el nivel del otro día”.

Una victoria daría alivio. “Sí, la victoria siempre da alivio, pero lo importante es cómo la conseguimos. Para mí es más importante volver a hacer el partido del otro día, incluso aunque después no consigamos la victoria. Saber que podemos llegar a ese nivel es lo importante. Es un rendimiento muy alto el que dimos”.

Hugo Villaverde y Pablo Parada en la Sarriana. “Hugo ya estuvo conmigo en juveniles. Es un jugador con capacidad de llegada, ha metido muchos goles en el Arosa. Es el típico mediapunta al que le gusta jugar libre, que hace mucho daño. No va a poder estar, está lesionado. Y Pablo igual, es un lateral en el que tenemos mucha confianza, pero es verdad que en los últimos tiempos ha tenido muchas lesiones. Su proceso se está parando, pero es un lateral con mucha capacidad, lo que falta es que esté disponible”.