Cantera

Dani Estévez gana terreno en la medular del Fabril

Las lesiones de Noé y Enrique han abierto las puertas de la titularidad al coruñés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
27/11/2025 13:07
Dani Estévez en el partido vs Gimnástica Segoviana
Dani Estévez en el partido ante la Gimnástica Segoviana
Patricia G. Fraga
Las temporadas son largas y hay minutos y minutos para repartir entre una plantilla amplia como la que tiene el Fabril. A eso se le suma también el factor amargo de las lesiones. Ese que por mucho que se intente evitar, siempre aparece cuando menos se lo espera el técnico de turno y que trae debajo del brazo la oportunidad para otro jugador. Esa ocasión, pero también responsabilidad, le llegó a Dani Estévez. Y, por ahora, la abraza hasta el punto de convencer a Manuel Pablo.

En el medio del campo del filial herculino, los problemas físicos llegaron antes de lo habitual. Manu Ferreiro inició la temporada fuera por la lesión acaecida en el tramo final del curso anterior y Noé sufrió un esguince en octubre. A ellos se les sumó de forma más reciente Enrique, con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla.

Los efectivos en la medular se redujeron de forma significativa. Sobre todo porque Noé y Enrique ya se habían consolidado como los engranajes que hacían funcionar al esquema de Manuel Pablo. Con sus lesiones, el técnico grancanario tiró de Garrido, quien ya había ejercido de sustituto en la campaña pasada, y de Dani Estévez.

En su primer ejercicio como sénior, al mediocentro coruñés le toca asumir galones. Y le toca hacerlo además después de una temporada en la que una lesión de tobillo ha amenazado con cortar su progresión. Por fortuna, se quedó en eso, en una amenaza. El interior se recuperó en el momento clave de la temporada, para la Final Four de Copa de Campeones juvenil y demostró que su nivel se mantiene.

Talento innato

Es una de las joyas de la cantera blanquiazul merced a su trato de balón. Nunca fue el más físico del equipo, pero hasta ahora, tampoco le ha hecho falta. Es algo que fue capaz de suplir con talento. Tiene una visión de juego privilegiada y un último pase que le ha permitido hacerse un hueco en el Fabril.

Inició la temporada partiendo desde el banquillo, pero las bajas le han abierto la puerta de la titularidad. Sin Noé y sin Enrique, su nombre salió a la palestra en la previa del encuentro ante el Sámano. El interior coruñés se estrenó como titular y disputó 73 minutos en la goleada del filial deportivista (0-5).

Su bien hacer tuvo consecuencias. Positivas, claro. Repitió en el once inicial contra la Gimnástica Segoviana en un encuentro que el Fabril terminó dominando de principio a fin a pesar de la derrota (0-1). No hubo mayor muestra del talento que hay en las botas de Estévez que ese partido. En un duelo ante jugadores mucho más veteranos, con un recorrido más bastante más amplio en el fútbol sénior, el coruñés no solo fue uno más. Comandó la posesión del Fabril y se volcó en defensa para recuperar el balón tras pérdida.

Nájera en el Fabril-Gimnástica Segoviana

Mucha personalidad y poco acierto de un Fabril protagonista

Más información

La competencia, en cuanto Noé y Enrique se recuperen y Manu Ferreiro vuelva a su mejor nivel será de lo más exigente. Pero mientras, Dani Estévez sigue a lo suyo, firmando buenas actuaciones y ganando terreno.

