Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Antía Veiga, titular en la goleada de España sub-17 ante Bulgaria (6-1)

El combinado nacional arrancó con buen pie la Ronda 1 del Campeonato de Europa

Bea Arrizado
Bea Arrizado
26/11/2025 16:18
Once de España sub-17 ante Bulgaria, con la deportivista Antía Veiga
Once de España sub-17 ante Bulgaria, con la deportivista Antía Veiga
RFEF
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El parón internacional, en el que el Deportivo tendrá a cuatro representantes, ha empezado de la mejor forma para Antía Veiga y la selección española sub-17. La portera blanquiazul abrió la jornada de partidos con el duelo correspondiente a la Ronda 1 del Campeonato de Europa ante Bulgaria. Lo hizo como titular y con una victoria solvente (6-1).

Cuatro jugadoras representarán al Deportivo en el parón de selecciones

Más información

Mila Martínez, seleccionadora sub-17 alineó en la portería a Antía Veiga, un cambio significativo bajo palos tras el Campeonato del Mundo de la categoría. En dicho torneo disputado en Marruecos, en el que España no logró pasar de octavos de final, la meta titular fue Anna Álvarez, del Levante.

La deportivista respondió con solvencia. El combinado nacional se adelantó a los catorce minutos. Al filo del descanso, Bulgaria sorprendió a España con una diana de Varbanov que obligaba al equipo dirigido por Mila Martínez a reaccionar en la segunda mitad.

Las españolas apretaron el acelerador y terminaron goleando merced a los tantos de Abril Díaz y Carolina Ferrera por partida doble, Laia Cabetas y Rocío Elaine.

De esta forma, la sub-17 suma tres puntos a su casillero en un grupo en el que también compiten Hungría y la anfitriona, Portugal. España, con el primer paso dado, se medirá al combinado húngaro el próximo sábado 29 (12.00 hora española) y al luso el martes 2 (12.00 hora española).

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Andrés Fernández no pudo mantener su puerta a cero en la reanudación de este miércoles

El Almería pierde en Ceuta (3-2) y el Dépor ya es líder sin asterisco
Armando Palleiro
Juan Carlos Valerón

Valerón, sobre Yeremay: "Estoy muy contento de ver cómo ha crecido y en lo que se ha convertido"
Lucía Dávila
Lizoain fue el titular el pasado fin de semana ante el Las Palmas

El arco del Albacete, paradigma de volubilidad
Armando Palleiro
El estadio de Riazor

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026
Sergio Baltar