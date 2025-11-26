Antía Veiga, titular en la goleada de España sub-17 ante Bulgaria (6-1)

Once de España sub-17 ante Bulgaria, con la deportivista Antía Veiga RFEF

El parón internacional, en el que el Deportivo tendrá a cuatro representantes, ha empezado de la mejor forma para Antía Veiga y la selección española sub-17. La portera blanquiazul abrió la jornada de partidos con el duelo correspondiente a la Ronda 1 del Campeonato de Europa ante Bulgaria. Lo hizo como titular y con una victoria solvente (6-1).

Mila Martínez, seleccionadora sub-17 alineó en la portería a Antía Veiga, un cambio significativo bajo palos tras el Campeonato del Mundo de la categoría. En dicho torneo disputado en Marruecos, en el que España no logró pasar de octavos de final, la meta titular fue Anna Álvarez, del Levante.

La deportivista respondió con solvencia. El combinado nacional se adelantó a los catorce minutos. Al filo del descanso, Bulgaria sorprendió a España con una diana de Varbanov que obligaba al equipo dirigido por Mila Martínez a reaccionar en la segunda mitad.

Las españolas apretaron el acelerador y terminaron goleando merced a los tantos de Abril Díaz y Carolina Ferrera por partida doble, Laia Cabetas y Rocío Elaine.

De esta forma, la sub-17 suma tres puntos a su casillero en un grupo en el que también compiten Hungría y la anfitriona, Portugal. España, con el primer paso dado, se medirá al combinado húngaro el próximo sábado 29 (12.00 hora española) y al luso el martes 2 (12.00 hora española).