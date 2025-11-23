Manuel Pablo: "He visto esta película unas cuantas veces, pero hemos sido reconocibles"
El técnico del Fabril lamenta que su equipo no materializó en gol sus ocasiones ante la Gimnástica Segoviana
El técnico del Fabril, Manuel Pablo, analizó la derrota por la mínima del Fabril ante la Gimnástica Segoviana, en un encuentro en el que mereció más.
Valoración del partido. "Estamos jodidos por el resultado, por cómo hemos jugado y competido ante un equipo que es muy fuerte en la presión, que quiere ir a presionar todo el rato y al que hemos metido en su campo. Sabemos que son fuertes y rápidos, nos han creado alguna ocasión, pero a nosotros nos ha faltado el gol. Las hemos tenido por medio de tiros frontales, llegadas por fuera y hemos gozado de situaciones para llevarnos el partido. Hemos creído hasta el final, pero hoy no ha tocado".
Ocasiones falladas. "Estoy orgulloso porque ante un equipo muy fuerte en lo físico, que se ha puesto a defender muy atrás, en ese bloque bajo, hemos sido capaces de generar situaciones, pero no hemos estado acertados. Aun así hay que seguir en esta línea. Tenemos que continuar con este ritmo de juego, no venirnos abajo y creer en lo que siempre hemos creído, que es en el día a día y en esperar que tengamos ese acierto que hoy no hemos tenido y que sí otras veces. Hay que seguir compitiendo para seguir creciendo".
Jugada del gol en contra, ¿es evitable?. "A lo mejor se puede evitar esa primera situación, luego corregimos bien porque Hugo Torres llega a tapar el centro, pero el balón que iba para Damián pasa en una parábola y nos han rematado. Son situaciones que pueden pasar, ellos son un equipo fuerte en ataque, que transitan bien, que tienen hombres fuertes arriba y que cargan mucho en esas situaciones de centro. En la primera parte ha habido situaciones similares y a partir de ahí creo que nosotros hemos sido más nosotros que ellos, ellos. Se han ido para atrás a partir del minuto 12, los hemos obligado a no hacer lo suyo, pero aun así han ganado. Por eso digo que orgulloso de lo que hemos hecho".
Ambiente en el vestuario tras la derrota. "Sí (los jugadores están fastidiados). Estaba tocado yo porque he visto esta película unas cuantas veces. Siempre les digo lo mismo, ante un gran equipo hemos sido reconocibles, sabíamos que teníamos que ir fuerte a los duelos y hacer fuerte la presión y sobre todo con balón, que es lo que tenemos que ser: el dominar, el tener control..."
Fabi. "Es un jugador desequilibrante, con un buen uno contra uno y que es capaz de manejar ambas piernas y le pedimos que siga creciendo. Creemos que puede hacer goles, porque tiene capacidad con ambas piernas y para llegar al área y es un jugador importante para nosotros".