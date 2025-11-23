La previa | El liderato se pone en juego en Abegondo

Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Oviedo Vetusta Quintana

Según la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación, no hay mejor partido que el que acogerá esta tarde (18.00 horas) el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo. El Fabril, segundo con 23 puntos, recibe a la Gimnástica Segoviana, líder con 24.

Llega el filial blanquiazul al envite después de dejar atrás la mala racha de cuatro jornadas sin ganar. Lo hizo además con una solidez impenitente ante un Sámano que no fue capaz de reaccionar a la goleada (0-5). La Gimnástica Segoviana es ese rival que huele la sangre. Así que quizás no hay mejor manera para afrontar el encuentro de hoy que tras una victoria solvente que devuelve la confianza a un Fabril que se veía sumido en un mar de dudas.

No todo es positivo. Manuel Pablo tiene que hacer frente hoy a una serie de bajas sensibles. De forma reciente, Enrique se sumó a una enfermería en la que ya estaban Noé, Rubén y Mane, por un esguince de rodilla. Además, la doble tarjeta amarilla que vio Iker Vidal en la jornada pasada le obliga a cumplir sanción hoy. De esta manera, el técnico grancanario debe sustituir a una de sus piezas indiscutibles. Hugo Torres, lateral zurdo, es la opción que más enteros gana. Sobre todo de firmar sus primeros minutos ante el Sámano, con asistencia incluida a Mario Hermo tras comandar un contragolpe por banda.

Mejor en casa

La Gimnástica Segoviana, dirigida por el exjugador Iñaki Bea, solo ha perdido un partido en lo que va de temporada. Fue en la cuarta jornada liguera, en la visita al Numancia (1-0). Puede que el Fabril encuentre en su propio feudo la baza idónea para sacar los tres puntos en el duelo directo. De hecho, el conjunto segoviano solo ha sido capaz de vencer en dos duelos lejos de su casa. Dos empates y una derrota a domicilio le hacen llegar a Abegondo con un balance de ocho puntos de quince posibles.

Sobre el verde estarán los dos equipos que menos encajan del Grupo 1 de Segunda Federación. La Gimnástica Segoviana solo ha recibido cinco dianas en once jornadas. Dicho de otra forma, encaja una media de 0,4 tantos por partido.

No se queda atrás el Fabril. El equipo comandado por Manuel Pablo ha recibido seis, lo que le permite mantener una media de 0,5 goles por encuentro. Gran culpa de ello la tienen sus centrales predilectos, Canedo y Samu. No obstante, el filial blanquiazul se mantiene pendiente de las necesidades del primer equipo.

Otro que tiene gran influencia en los números defensivos es Hugo Ríos. El meta coruñés es el portero con mejor promedio de la toda Segunda Federación, con una media de 0,44 goles encajados por partido. Le sigue de cerca Carmona, el guardameta que tratará de evitar esta tarde las dianas del Fabril. En los seis partidos que ha disputado, solo ha recibido tres tantos (0,5).

No perdonar de cara a puerta, algo que le cuesta a ambos conjuntos, será clave para quedarse con los tres puntos y, por ende, con el primer puesto de la clasificación. Un liderato que, aunque a estas alturas de la competición es algo más significativo que determinante, siempre sienta bien por ser un reflejo del trabajo bien hecho