La crónica | La falta de pegada priva al Fabril de recuperar el liderato (0-1)

Bil en el encuentro ante la Gimnástica Segoviana Patricia G. Fraga

El Fabril buscaba recuperar algo que hasta hace poco era suyo, el liderato. Hacer un buen partido no fue suficiente y la falta de acierto de cara a puerta lo condenó a mantenerse segundo y a alejarse aún más del primer puesto. La Gimnástica Segoviana se quedó con los tres puntos y también con la posición más alta del Grupo 1 de Segunda Federación merced al solitario gol de Pau.

Manuel Pablo, que no podía contar con su lateral izquierdo predilecto, Iker Vidal, por la tarjeta roja vista en la anterior jornada, eligió a Hugo Torres para sustituirlo. Partieron también como titulares los tres jugadores que habían estado convocados con el primer equipo en el encuentro ante el Ceuta, Quique Teijo, Samu y Bil.

En juego había algo más que tres puntos y el ritmo de los primeros compases del encuentro así lo revelaron. La primera se la apuntó el Fabril, cuando el electrónico solo reflejaba tres minutos. Fabi, en una jugada que ya comienza a ser habitual en él, buscó abrir el marcador. Se metió hacia dentro y disparó desde fuera del área, obligando a Postigo a estirarse para evitar el primero.

Ninguno de los dos conjuntos lograba adueñarse del esférico y las llegadas se convirtieron en un toma y daca. De presión a presión. Aunque la agresividad de la Gimnástica Segoviana no impedía que el filial coruñés buscase imponer su estilo: balón siempre al suelo y asumir riesgos que terminaban convirtiéndose en aciertos.

Y fue así, con personalidad, como poco a poco la escuadra dirigida por Manuel Pablo fue capaz de tomar los mandos del envite. Sin embargo, fue el cuadro visitante el que, en los mejores minutos de los blanquiazules golpeó primero. Un balón en largo a la banda derecha, por la que aparecía Iker, hizo demasiado daño a un Fabril que no replegó a tiempo. El lateral encontró a Pau en el área que, sin oposición, batió a Hugo Ríos.

Era momento de recomponerse del mazazo. Sobre todo porque el filial estaba logrando encontrar ese juego combinativo que siempre exige Manuel Pablo. Nájera quería galones y fue el primero en buscar la reacción inmediata con una presión que acabó en robo y disparo. El miedo ya estaba metido en el cuerpo del conjunto segoviano.

Esa efectividad goleadora que tanto reclamaba Iñaki Bea desde el inicio de temporada era lo que, por el momento, permitía a la Gimnástica Segoviana mantener el primer puesto. Y era esa la tecla que el Fabril no terminaba de tocar para lograr el empate, porque las ocasiones estaban cayendo de su lado. A punto estuvo de pulsarla Garrido cumplida la media hora de partido con un disparo al que le faltaron unos centímetros para colarse en la meta de Postigo.

A la oportunidad de Garrido le sucedió un disparo de Nájera y otro de Bil. El filial herculino encontraba, a través de la paciencia, los acercamientos a la portería rival. Pero el descanso llegó sin que los blanquiazules pudiesen traducir su superioridad en goles.

Negados de cara a puerta

El paso por vestuarios no cambió el empuje del Fabril, ni tampoco su poco acierto de cara a puerta. Hacerle un gol a la Gimnástica Segoviana no es sencillo, así lo dicen sus números, pero el filial blanquiazul estaba siendo su propio enemigo al echar al limbo no una, ni dos, ni tres, sino muchas ocasiones claras.

No quiso esperar demasiado Manuel Pablo para mover el banquillo. Pasada la hora de juego, Pablo García y Manu Ferreiro sustituyeron a Hugo Torres y a Garrido. El ansia por el gol se empezó a notar en el juego del cuadro herculino y, a pesar de mantener el control del encuentro, la precisión ya no era la misma, sobre todo en los últimos metros.

La Gimnástica Segoviana se olvidó de aquella presión agresiva del primer acto y se replegó para mantener el 0-1. Y al Fabril, que le cuesta más encontrar el espacio ante bloques bajos, comenzó a darse cabezazos contra un muro.

Y como suele ser habitual en este contexto, el corazón se impuso a la cabeza. Pero las fuerzas ya no eran las mismas. El equipo deportivista las tuvo de todos los colores, pero la falta de acierto lo condenó a sufrir la tercera derrota de la temporada y, como consecuencia, a quedarse sin el premio del liderato.