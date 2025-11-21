Manuel Pablo: "La Gimnástica nos va a exigir al máximo en muchos sentidos"

Manuel Pablo, técnico del Fabril DXT

No se guardó ningún elogio Manuel Pablo para la Gimnástica Segoviana, que este fin de semana visita Abegondo para poner en juego el primer puesto de una clasificación que lidera con un punto más que el Fabril. El técnico deportivista asegura que será importante saber mantener la calma con la pelota ante la importante presión del rival:

Volver a ganar. “Siempre necesitas ganar, ya había dicho que contra el Bergantiños volvimos a ser nosotros, sin volverse locos y teniendo el control. El otro día la situación era la misma. Jugar, tener el control y a partir de ahí seguir creciendo”.

Sin Iker Vidal. “No esperábamos esa expulsión, porque teníamos el partido ya con 0-4, no pensamos mucho en esa situación, pero al final se dio. Hay jugadores de sobra. Hugo Torres, Teijo, Mario, Pablo… cuatro laterales para dos puestos”.

Bajas. “Está de baja Noé, Mane, Enrique, Rubén y veremos los que puedan ir con el primer equipo. También pendientes de Damián, que lo tuvimos que cambiar por un golpe, pero esperemos que llegue”.

Iñaki Bea, técnico de la Gimnástica Segoviana: "A veces hay que pegar un grito para que la gente tenga el dedo metido en el culo" Más información

Gimnástica. “Será un partido complicado. Es un rival muy fuerte. Creo que es de los grandes favoritos para estar arriba. Mucho ritmo, capacidad para idas y vueltas constantes. También para controlar el balón, movilidad… y sobre todo muy constantes en esa presión alta y ritmo de juego. Nos va a exigir el máximo en muchos sentidos”.

Menos balón. “Ellos sobre todo tienen más control cuando ya están en ataque. Es un equipo muy dinámico, que es capaz de ir y venir de forma constante. Ese control lo tienen en zonas de ataque. Lo más importante es tener paciencia con balón e intentar que esa presión de ellos muy fuerte y muy constante, no haga que nos agobiamos, que empecemos a golpear largo y no encontremos solución. Porque si empezamos a jugar muy de golpeo, ellos tienen capacidad para hacer eso bien y nosotros tenemos que tener algo más de control. Tener el balón y tener nuestro juego. Y cuando tengan la pelota, sabemos que tenemos que juntarnos”.