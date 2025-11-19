Manuel Pablo se enfrenta al reto de encontrar al sustituto de Iker Vidal

Iker Vidal en el encuentro ante el Bergantiños Patricia G. Fraga

En todos los equipos, siempre hay jugadores que van y vienen, que entran y salen en función de su rendimiento o que su protagonismo varía en función de las necesidades del técnico de turno. Y hay otros que llegan para convertirse en indiscutibles. Ese es el caso de Iker Vidal, inamovible del carril izquierdo desde que aterrizó en el Fabril en julio de 2024. El vallisoletano se ha vuelto insustituible para Manuel Pablo por segunda temporada consecutiva, no obstante, el técnico grancanario está obligado a encontrar una alternativa para medirse a la Gimnástica Segoviana.

Iker Vidal vio la tarjeta roja el pasado sábado frente al Sámano por doble amarilla. El colegiado del encuentro, Sergio Fontecha, le mostró la primera amonestación en el 56 por cortar con el brazo un ataque del equipo cántabro. Solo doce minutos más tarde, le enseñó el segundo cartón amarillo por, según refleja el acta del partido, “dar un pisotón de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón”.

Sea como sea, el lateral izquierdo predilecto de Manuel Pablo no estará para medirse al líder actual del Grupo 1 de Segunda Federación, la Gimnástica Segoviana. Es una situación a la que el entrenador del Fabril no se ha tenido que enfrentar en toda la temporada pasada. De hecho, el jugador de Valladolid fue el único de toda la plantilla que disputó las 34 jornadas ligueras, 31 de ellas como titular.

Su rol no ha cambiado en el curso actual. De hecho, completa junto a Mario Nájera y Bil Nsongo un podio de inamovibles. Son los tres futbolistas del filial herculino que, hasta ahora, han disputado las once jornadas ligueras. Un barco del que Iker se bajará el próximo domingo para cumplir sanción.

Tras su expulsión ante el Sámano, con la victoria ya más que encarrilada —el electrónico reflejaba ya un 0-4 a favor de los blanquiazules—, Manuel Pablo recurrió al único recambio natural que tiene en la plantilla: Hugo Torres.

Opción factible

Quizás la entrada de Hugo Torres contra el Sámano, para recuperar la posición del lateral izquierdo perdida con la expulsión de Iker, sirva como pista de la decisión que puede tomar el preparador fabrilista el próximo domingo.

Torres se perdió los primeros encuentros de la temporada por lesión. Aunque el club omitió, como ya es habitual, el parte médico del futbolista, Manuel Pablo confirmó su baja en varias ruedas de prensa.

Jugó contra el Sámano sus primeros minutos en el curso presente. 17 en total. Y le bastaron para comandar un contragolpe de libro y asistir a Mario Hermo. De lateral a lateral para hacer el quinto y último gol del filial blanquiazul.

Puede que las puertas de la titularidad se le abran ahora a Torres con la ausencia de Iker Vidal. En su primer año como sénior y con una competencia como la que ofrece el vallisoletano, el de Santiago de Compostela debe exprimir todos sus minutos. Demostrar en cada momento que esté sobre el verde por qué se convirtió en el lateral indiscutible del Juvenil A. Todavía sigue sin destacar por su corpulencia física. De hecho, puede que ya no llegue a hacerlo nunca. Sin embargo, es algo que suple merced a su lectura de juego y a una técnica depurada que le ha permitido sumar minutos sin parar en las distintas categorías de la base.

Otra de las opciones que se vislumbra en el horizonte de Manuel Pablo es la de mover de banda a uno de sus intocables en el lateral derecho: Pablo García o Quique Teijo. Incluso reconvertir a un central puede convertirse en una alternativa.

El entrenador canario tiene toda la semana para analizar las posibilidades y escoger aquella que le permita echar en falta lo menos posible a Iker Vidal.