La Gimnástica Segoviana aguanta como líder antes de visitar Abegondo

Fabi Urzain, extremo del Fabril, durante un partido de esta temporada PATRICIA G. FRAGA

Tras dormir como líder en la noche del sábado, el Fabril no terminó finalmente la jornada en la primera posición del grupo 1 de Segunda Federación. Ese honor es, por segunda semana consecutiva, para una Gimnástica Segoviana que no falló en casa ante el Langreo (1-0) y sigue al frente con un punto de ventaja sobre el filial del Deportivo. Los de Manuel Pablo tendrán la oportunidad de recuperar una plaza que atesoraron desde el inicio hasta la novena fecha el próximo domingo, pues tendrán un duelo directo ante el líder.

Manita del Fabril en Sámano (0-5) Más información

La contundente victoria ante el Sámano sirvió para que Bil Nsongo se volviera a reencontrar con el gol. También para que Nájera lograra un doblete y para que Garrido y Mario se dieran el gusto de aportar un tanto. Una serie de aportaciones individuales que, con la ayuda de la UD Ourense, que venció al Real Oviedo Vetusta en tierras asturianas, permitieron ganar una posición al Fabril.

Una escalada que no pudo ser completa, pues la Gimnástica Segoviana sí hizo los deberes a través de un gol de Ivo a los 61 minutos de juego. De esa forma, el equipo de Castilla y León salió vencedor ante el Langreo de un duelo que necesitaba ganar si quería llegar líder al encuentro ante el Fabril, que se disputará el domingo a las 18.00 horas en el Campo Arsenio Iglesias.

De dos a cinco puntos

Pero el Fabril no solo mira hacia el primer puesto. Ese es el sueño, pero en caso de que no sea posible, bien estará que repita la clasificación para los playoffs que logró la campaña pasada. Y la jornada ha sido muy positiva de cara a esos intereses, pues el filial blanquiazul pasa de tener dos puntos de margen sobre el sexto, a tener cinco. Todo ello, gracias a los pinchazos del Salamanca UDS y, sobre todo, del Numancia.

El equipo de Los Pajaritos no acaba de dar el rendimiento esperado por un equipo de su nombre y en el día de ayer sufrió su tercera derrota de la temporada, de forma que tiene menos de un 50% de victorias. Lo hizo, además, de forma muy dolorosa, pues en su 1-2 ante el Coruxo vio como los gallegos igualaban en el minuto 74 su tanto inicial y marcaban el segundo en el añadido, por medio de Javi González, pese a estar con un hombre más.

Por su parte, el Salamanca UDS cayó derrotado por 1-3 ante el Real Ávila, de forma que no pudo igualar a puntos con el Bergantiños, quinto clasificado.

En estos momentos, el Fabril ‘comanda’ una zona de playoff en la que los equipos están escalonados. Los de Manuel Pablo, con 23 puntos, están por delante de Real Oviedo Vetusta (22), Real Ávila (21) y Bergantiños (20).