El Fabril vuelve a bailar al ritmo de Bil y Nájera

Bil y Nájera en el encuentro entre Fabril y Oviedo B Quintana

El Fabril volvió a convencer. Tras navegar en un mar de dudas, en el que la falta de pegada era su mayor lastre, el filial blanquiazul volvió a la senda de la victoria y recuperó la claridad ofensiva. Todo ello al ritmo de Bil Nsongo y Mario Nájera.

Parece ser ya una cuestión matemática: si Bil marca, el equipo dirigido por Manuel Pablo, suma de tres. El delantero camerunés tiene un idilio con el gol que permite al Fabril codearse con los puestos nobles de la clasificación. De hecho, la mala racha que supuso cuatro jornadas sin ganar, vino acompañada de una sequía de cara a puerta de Bil. Pudo ser una simple casualidad. Aunque en el fútbol haya más bien pocas.

El ‘9’ deportivista pide a gritos (o a goles) su debut con el primer equipo. A punto estuvo de darse en Copa del Rey ante el propio Sámano, aunque Antonio Hidalgo terminó por dejarlo en el banquillo. Quizás se pueda dar en Sabadell. Bil, mientras, sigue a lo suyo con el Fabril. Abrió la lata el pasado sábado en tierras cántabras y sumó así su octavo gol en lo que va de temporada. En el Grupo 1 de Segunda Federación, solo Joaquín Delgado, del Oviedo B, ha marcado más (9).

Otro que no levanta el pie del acelerador es Mario Nájera. Tras la diana de Bil ante el Sámano, llegaron dos del riojano. Sus tantos valieron para ampliar la ventaja hasta un 0-3 que le permitió al Fabril vivir más tranquilo en el encuentro. A punto estuvo de firmar un hat-trick después de una gran jugada individual. Recibió en la frontal del área y, con un control orientado, se metió dentro, dribló al defensor que salió a su paso y elevó el esférico lo suficiente como para evitar a Oleaga. Solo el palo le privó de celebrar el tercero en su cuenta particular.

Nájera se coloca así como el segundo máximo goleador del conjunto herculino con seis dianas, a solo dos de Bil. Certifica así, en forma de tantos, su buen arranque de temporada. Es un fijo en el esquema de Manuel Pablo y no parece importarle asumir el papel de veterano a pesar de sus 22 años. En una entrevista ofrecida a DXT Campeón a finales de septiembre, reconocía que es una responsabilidad que abraza: “La idea es que sea un jugador importante y determinante. Eso me gusta porque así me exijo lo máximo y puedo dar lo mejor de mí”. La confianza del técnico grancanario en Nájera es total. Ha sido titular en todos los encuentros ligueros y acumula ya 888 minutos en sus piernas. Solo Iker Vidal (968) y el propio Bil Nsongo (890) han jugado más.

En esa misma charla, cuando ya había firmado dos goles en tres partidos, el riojano aseguraba que no se hubiese imaginado ese buen inicio: “No es algo que priorice. Lo primero que busco siempre es ganar y el bien del equipo. Si puedo aportar con goles, pues mejor”. Dicho y hecho. El mediapunta suma al Fabril en todas las facetas del juego y ya se hace complicado visualizar un triunfo del filial sin la figura de Nájera.

El próximo reto del conjunto dirigido por Manuel Pablo es ni más ni menos que el actual líder. La Gimnástica Segoviana, con un punto más que el cuadro deportivista, visitará el Campo Arsenio Iglesias con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la clasificación; el Fabril, después de recuperar las buenas sensaciones, quiere reconquistar lo que hasta hace dos jornadas era suyo.