El fabrilista Fabi, ante el Sámano Fernando Fernández

El Fabril puso fin a su mala racha de tres encuentros sin ganar con un triunfo incontestable ante el Sámano (0-5), reciente rival del Deportivo en el torneo del KO. Los pupilos de Manuel Pablo dominaron por completo a un anfitrión ubicado en la zona de descenso, pero que había iniciado el despegue en las últimas jornadas. Tres goles antes del intermedio encarrilaron la victoria del filial blanquiazul, ensombrecida por algunas entradas a destiempo que dejaron al conjunto cántabro con nueve hombres.

La superioridad del conjunto coruñés fue palpable desde el pitido inicial de Fontecha Márquez. Fabián avisó pronto con un derechazo que se marchó rozando el palo derecho de la meta de Oleaga tras un buen recorte en el pico del área. Poco después, el guardameta del Sámano se lució con un paradón ante Bil en un mano a mano tras un contragolpe.

La reacción local no tardó en llegar. Hugo Ríos, muy seguro toda la tarde, se mostró visiblemente contrariado con su defensa por la falta de contundencia que permitió a Pedro Méndez rematar completamente solo.

A partir de esa acción, cercana al minuto diez, el Fabril se adueñó de la posesión del cuero y comenzó a mover el balón con paciencia desde sus dos centrales. El dominio tuvo recompensa cuando apareció un hueco en la zaga de la escuadra cántabra. Quique Teijo penetró por su banda y puso un centro raso que Bil solamente tuvo que empujar a la red desde el borde del área pequeña. Los pupilos de Manuel Pablo no aflojaron y, en la jugada siguiente, Oleaga, hasta ese momento el mejor de su equipo, tuvo que emplearse a fondo para desviar un potente testarazo de Nájera.

El Sámano intentó dar un paso adelante encadenando varias combinaciones que generaron algún susto en la defensa del equipo herculino. Sin embargo, si algo caracteriza al filial deportivista es la eficacia en ataque. Un mal pase atrás de Aitor Abad dejó en bandeja el segundo tanto a Nájera, que definió con la pierna derecha sin contemplaciones. Apenas cuatro minutos después llegó el 0-3, nuevamente obra de Nájera, que controló y remató en el borde del área un centro muy potente de Quique Teijo desde la derecha.

En la última jugada del primer tiempo, Ríos se vistió de héroe con un doble paradón a disparos de Pedro Méndez y Berzosa: primero, con una estirada ajustada a su palo derecho y, tras el despeje, sacando el pie para evitar el intento del Sámano de recortar diferencias.

Recién iniciada la segunda mitad, Jaime aprovechó otro error garrafal del cuadro samaniego para definir a placer ante Oleaga, anulando así cualquier opción de remontada para el conjunto de Jon Ander Lambea. La nota negativa para el Fabril llegó poco después, ya que Manuel Pablo se vio obligado a sustituir a Damián tras una mala caída en una disputa con Pedro Méndez. Aarón ocupó su lugar en la línea defensiva. Nájera, en busca del triplete, volvió a intentarlo desde el borde del área, aunque Oleaga volvió a aparecer para evitar el 0-5.

A falta de media hora, el Fabril decidió contemporizar y dormir el partido, una estrategia que coincidió con la rendición ofensiva del Sámano, centrado exclusivamente en frenar la sangría y evitar una goleada más amplia. Con la expulsión de Iker Vidal, la escuadra blanquiazul apostó por mantener la posesión y cortar cualquier intento de ataque del conjunto castreño, que apenas logró cruzar la línea divisoria con el balón controlado. Pese a quedarse con un futbolista menos, el Fabril no sufrió, reflejo de la escasa ambición ofensiva de ambos equipos en los últimos compases del duelo.

El encuentro se durmió aún más tras la tarjeta roja a Pedro Méndez. Sin embargo, hubo tiempo para completar la manita y Mario Hermo anotó sin oposición tras recibir un pase horizontal de Manu Ferreiro en una acción en la que pudo partir de posición antirreglamentaria no señalada por el asistente de Fontecha Márquez.

El choque concluyó con la innecesaria expulsión de Aitor Abad por una dura entrada sobre Mario Hermo ya con el tiempo reglamentario cumplido. El atacante fabrilista quedó dolorido tras la acción, que puso el punto final a un partido completamente dominado por los pupilos de Manuel Pablo.