Manuel Pablo pide un paso adelante en zona ofensiva: "En la última línea nos está faltando maldad"
El técnico blanquiazul analizó en rueda de prensa la capacidad del Sámano para crear peligro con los centros laterales
El Fabril encadena cuatro partidos sin conocer la victoria, una racha negativa a la que buscará poner fin mañana ante el Sámano (17.00 horas). No obstante, Manuel Pablo reconoció que al equipo le falta dar un paso adelante en ataque y lograr esa claridad que le está impidiendo sumar de tres.
Manera de afrontar este tramo de temporada: “Obviamente no es tan maravilloso como el principio, pero es parte también de ese proceso”.
Estado del equipo: “El otro día volvimos a dar un paso adelante, a pesar de que después no conseguimos la victoria, pero sí que fuimos bastante dominadores. Ya lo decíamos cuando ganábamos, que en la última línea nos estaba faltando un poco de claridad, un poco de maldad a lo mejor. Nos está costando más con bloques bajos, pero sí que creo que fuimos un poco más nosotros, estuvimos más tranquilos. A partir de ahí, lógicamente, queremos ganar y nuestra intención es esa. Buscamos esas mejoras también en esa última línea”.
El primer equipo ya se enfrentó al Sámano: “Un poco lo que vimos, que puede ir a veces a bloques bajos. Sobre todo veo la clasificación, ellos los dos últimos partidos los han ganado en casa, de los últimos cinco partidos han puntuado en cuatro. Están en una dinámica más positiva que al principio, y en su campo es un equipo difícil. Tenemos que ir a ser nosotros, a intentar jugar y hacer un poco eso, que cuando lleguemos a la zona de finalización, lleguemos con más intención”.
Racha de cuatro partidos sin ganar: “Creo que afectó la urgencia que parecía que teníamos con el resultado. En muchos de esos partidos ha habido de todo, pero sobre todo Ourense y el anterior, Oviedo, creo que tuvimos muchas prisas y esas prisas hicieron que perdiéramos muchos balones y que nos transitaran muchas veces. El otro día, contra el Bergantiños, estuvimos más tranquilos, dominamos más. Esa presión, creo que no nos salió en la segunda parte, casi ya no nos salió ninguna vez. Nos falta todavía ese tramo cerca del área para ser más dañinos, pero sí que fuimos más dominadores y más nosotros”.
Sámano a balón parado: “Tienen gente corpulenta. Puede que tengan alguna baja importante, pero sí que es un arma que ellos usan. Inciden en centros con bastante gente que llega al área para esos balones aéreos, entonces sabemos que tenemos que intentar evitar situaciones de faltas cercanas que no son necesarias, intentar tapar centros. Esas situaciones las controlas si tienes más balón. Si al final quieres atacar rápido muchas veces y pierdes balones, pues tendrán espacios, tendrán para correr y te provocarán más situaciones de cercanas a tu área”.
Bajas: “Están los que están de baja, Noé, Rubén, Mane, más Enrique que se ha sumado y bueno, están dos o tres jugadores con el primer equipo que hasta que no acabe el entrenamiento pues no sabremos”
Vuelta de Manu Ferreiro: “Es un jugador que sumamos a esa línea de interiores y que ya lleva mucho conmigo, sabe la exigencia que le damos a cada jugad. Tiene mucha energía, es verdad que viene de un proceso largo, pero bueno, lo estamos viendo bien. Es un jugador más que podemos utilizar y que sabemos que es diferente, que lee muy bien las situaciones, esperemos que nos dé más cosas positivas.
Minutos consensuados de Ferreiro: “Ya lo veíamos, venía entrenando bastante bien, pero es verdad que había unos plazos y había que respetar esos plazos, porque tampoco nos interesa perderlo. Ya lo hemos perdido mucho tiempo. Entendíamos que no podía salir de titular después de tanto tiempo, pero no había un límite de minutos una vez que estuviera en el campo”.
Pablo García y Fabi ya jugaron en Copa contra el Sámano: “Aparte de que vi el partido, lógicamente, no hablé mucho con ellos. Creo que puede ser un partido diferente, lógicamente, porque se enfrentaba a un rival de categoría superior, era un campo diferente… Siempre hay momentos de bloque bajo, pero normalmente no están jugando con cinco. Nos fiamos más de lo que hacen semana tras semana que un poco lo que pudieron hacer en el partido contra el primer equipo”.