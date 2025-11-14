Antonio Méndez, mano derecha de Soriano, asume galones en Abegondo

Antonio Méndez, en la presentación de Bouldini con el Deportivo JAVIER ALBORES

Hace unas semanas el Deportivo presentaba a bombo y platillo la remodelación de la ciudad deportiva de Abegondo. Pero los cambios en el vivero de futbolistas para el club blanquiazul no terminan ahí, ya que recientemente se está llevando a cabo una profunda reestructuración en la cantera que tiene a Antonio Méndez como el principal nombre propio.

El sevillano llegó a la entidad herculina en septiembre de 2024 incorporándose como adjunto a la Dirección de Futbol. Es decir, la mano derecha de Fernando Soriano. El técnico incluso fue el encargado de presentar a algunos futbolistas aterrizados en los últimos días del mercado de verano como Mohamed Bouldini o Juan Gauto.

Con experiencia como analista y en los banquillos, su segundo paso la pasada temporada fue la de unirse al staff que formó Óscar Gilsanz cuando el entrenador de Betanzos asumió el primer equipo. Méndez ya había colaborado con Gilsanz en el inicio de campaña con el Fabril y consolidó su posición como asistente tras el ascenso por la salida de Idiakez.

Con Ismael Arilla

De esta forma, Antonio Méndez muestra su versatilidad asumiendo su tercer rol en el Dépor en poco más de un año. Después de la salida de Martín Castiñeiras, responsable de coordinación y captación, además de la de Borja Facal, Director de Metodología, el andaluz trabajará mano a mano junto a Ismael Arilla, Director de Fútbol Formativo, en todo lo que comprende desde el Fabril hasta el resto de equipos del fútbol base.

Además de este movimiento, se incorporan a la estructura el exjugador del Compos Pablo Antas, que relevará a Facal en el aspecto metodológico y María Ángeles Atienza, psicóloga que atenderá las necesidades en este campo de todo el fútbol formativo.

La intención del club es seguir avanzando y mejorando el proyecto de cantera como piedra angular del futuro deportivista, siendo conscientes en todo momento de que el nivel de exigencia se incrementará de forma directamente proporcional a la del primer equipo, especialmente si se logra el ascenso a Primera División.