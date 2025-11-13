Sequía goleadora de un Fabril que sufre ante bloques bajos

Bil pelea para deshacerse de su defensor en el encuentro entre Fabril y Bergantiños Patricia G. Fraga

A nadie le gusta perder. Eso está claro. Pero como dicen de forma recurrente los jugadores, en el fútbol siempre hay rachas. Y el Fabril, después de estar durante seis jornadas en una nube, le toca ahora atravesar una dinámica más amarga. Acumula cuatro partidos sin ganar y, lo que más extraña después de un arranque en el que parecía que se le caían los goles de los bolsillos, es que se enfrenta a una sequía ofensiva.

En las últimas cuatro fechas, el filial coruñés solo ha sido capaz de celebrar un tanto, el de Nájera a la Unión Deportiva Ourense en la derrota de la escuadra herculina (2-1). Dato que llama la atención teniendo en cuenta que, en las seis primeras jornadas, su producción goleadora era una de sus principales armas. Así fue que firmó 16 dianas.

Son varios los factores que pueden estar afectando al rendimiento ofensivo del cuadro dirigido por Manuel Pablo. Las bajas de jugadores importantes como Noé o Mane es una de ellas. Es cierto que, entre ambos, solo suman un gol (Noé contra el Atlético Astorga) en lo que va de temporada, pero sus capacidades contribuyen de forma evidente a la llegada del equipo blanquiazul. A sus ausencias se suma también la de Rubén Fernández. El juvenil, llamado a ser una pieza importante en el filial coruñés, ha visto cortada su proyección por una lesión. Solo pudo participar en las tres primeras fechas ligueras, pero le bastaron 49 minutos para dejar su firma en la victoria contra el Salamanca. De hecho, de no ser por su tanto, el encuentro habría terminado en empate.

Los rivales también juegan. Y la mayoría de los entrenadores ya saben cómo hacer sufrir al Fabril: bloque bajo para que a los blanquiazules les cueste generar. Es el plan de partido que seguramente plantee el Sámano, al que se medirá el sábado (17.00 horas).

Problema detectado

A Manuel Pablo no le hizo falta que llegase la mala racha para detectar el problema en la zona de ataque. Antes de tener el primer pinchazo, ante el Lealtad Villaviciosa (0-0), el técnico grancanario ya avisaba: “Podemos mejorar en temas de finalización. Hay situaciones con ventaja que podemos terminarlas mejor, o acciones individuales que cuando el partido parece que está cómodo, pecamos de no realizar”.

Fue algo que recalcó después de caer ante el Oviedo Vetusta: “Ya lo hablábamos cuando ganábamos, que teníamos bastantes llegadas y no sacábamos rendimiento a muchas más situaciones. Hay situaciones en las que me preocupa, como las de banda que no somos capaces de interpretarlas o de sacar partido de ellas”.

No obstante, el entrenador grancanario aboga por tener tranquilidad. El filial blanquiazul ya ha demostrado tener la capacidad ofensiva suficiente para remontar la mala racha en la que está sumido. El primer paso para hacerlo será vencer a un Sámano al que el primer equipo apeó de Copa del Rey (1-5), con fabrilistas como Pablo García o Fabi en el once inicial.