Manu Ferreiro, la nota más positiva del derbi ante el Bergan

Manu Ferreiro en el encuentro ante el Bergan RCDEPORTIVO

No fue el derbi más emocionante del mundo. El encuentro del pasado domingo entre Fabril y Bergantiños dejó a ambas aficiones con una sensación de frialdad. Un punto para cada equipo que no sirvió al filial blanquiazul para mantener el liderato. Sin embargo, sobre el verde del Arsenio Iglesias ocurrió algo que hizo esbozar una sonrisa en la cara de los aficionados deportivistas. Y también en la de todos los que conforman al Fabril. La vuelta de Manu Ferreiro fue la mejor noticia que dejó el derbi.

El de Castroverde ingresó al campo en el minuto 75 en detrimento de Mario Nájera. Contó con quince minutos para saborear su regreso y olvidarse de esa lesión que le tuvo hasta seis meses lejos de los terrenos de juego. Fue ante el UCAM Murcia (11 de mayo), cuando sufrió una rotura muscular que le obligó a pasar por quirófano.

Ferreiro está llamado a ser una de las piezas importantes de este Fabril. El mediocentro ya demostró en la campaña pasada, a pesar de ser todavía juvenil, todas sus capacidades. Así fue que se ganó un puesto en el filial herculino, sin importar ni su edad, ni su baja estatura.

El jugador lucense se colgó el cartel de “joya blanquiazul” merced a su criterio con el balón. Su centro de gravedad y su tren inferior le permite ser un dolor de cabeza para el contrario. Arrebatarle el esférico no es tarea sencilla. Además, es inteligente a la hora de filtrar pases que comprometen a la defensa rival.

Uno por otro

El Fabril ha acusado en estos últimos cuatro partidos la baja de uno de sus engranajes en el centro del campo. La lesión de Noé Carrillo coincide con la caída de los números del filial coruñés. El de Teo sufrió un esguince de tobillo cuando estaba alcanzando su mejor fútbol. De hecho, su debut con el primer equipo en Copa del Rey ante el Sámano era más que probable de no ser por la lesión.

Ahora, Manuel Pablo recupera a ese jugador que el año pasado se encargó de hacer más llevadera la ausencia de Noé. La irrupción de Manu Ferreiro se dio precisamente tras la rotura muscular del teense que, al igual que al de Castroverde, le hizo pasar por quirófano.

Por lo pronto, la afición deportivista se quedará con las ganas de verlos juntos sobre el césped. En la campaña anterior Noé acumuló 577 minutos; Ferreiro, 1.069. Sin embargo, no llegaron a coincidir en el campo.

El filial herculino ya no manda en la clasificación de Segunda Federación y encadena cuatro jornadas sin ganar. Desde el empate ante el Lealtad Villaviciosa (0-0), se ha visto inmerso en una mala racha de la que no logra salir. Llega Manu Ferreiro con la intención de cambiar la dinámica, aunque tras una lesión tan larga, parece que tanto Manuel Pablo como su cuerpo técnico optarán por una vuelta escalonada.

Las prisas nunca son buenas. Y aunque los quince minutos que disputó el pasado domingo contra el Bergantiños fueron un síntoma de que su recuperación fue buena, más vale ser precavidos y tener Manu Ferreiro para rato.