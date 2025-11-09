Manuel Pablo: "Al menos fuimos más reconocibles"

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, da instrucciones a Estévez y Areosa PATRICIA G. FRAGA

Manuel Pablo García, entrenador del Fabril, valoró el empate ante el Bergantiños (0-0). El técnico reconoció la igualdad del choque, pero rescató aspectos positivos del mismo pese a la racha de cuatro partidos sin ganar.

Valoración del partido: “Ha sido un encuentro muy competido, con pocas situaciones de gol. Muy táctico, muy cerrado por parte de los dos equipos. Hemos intentado por todos los medios generar peligro, y creo que en la segunda parte terminamos muy cerca de su área. Pero ellos estaban bien replegados, incluso nos han salido a la contra en alguna ocasión. Nos ha faltado profundidad, porque defendían muy atrás y era complicado encontrar espacios".

Planteamientos: "No diría que había miedo a fallar. Cada equipo usa sus armas. Ellos tienen calidad y velocidad, y eso te obliga a mover mucho el balón para intentar abrir huecos. Era difícil encontrar espacios cuando se metían tan atrás, incluso con seis o siete jugadores en línea. Lo hemos intentado con tiros desde fuera del área, pero no estuvimos acertados. Aun así, creo que los controlamos bien; apenas pudieron salir con peligro, porque sabíamos que, si les dábamos campo, podían hacernos daño".

El Fabril entrega el liderato en un insípido derbi ante el Bergantiños (0-0) Más información

Optimista pese a la racha: "Creo que hoy hemos intentado recuperar nuestra identidad. Quizá nos ha faltado algo de maldad en ataque, pero era difícil por cómo defendían ellos. Me quedo con que el equipo ha presionado bien arriba, ha estado junto y no ha mostrado ansiedad. En los últimos partidos, las victorias nos habían generado cierta urgencia, como si no ganar fuera un drama. Y no siempre se puede ganar: lo importante es competir. Hoy hemos aprendido eso, a estar dentro del partido hasta el final, sin querer resolverlo demasiado rápido".

La falta de ocasiones: "Sí, nos ha faltado profundidad. Era complicado encontrar espacios y, en las pocas ocasiones dentro del área, hemos estado un poco blandos. Pero enfrente teníamos un buen equipo, con buenos jugadores, que también defendieron bien. Por lo menos fuimos más reconocibles y, sobre todo, más tranquilos con balón. No caímos en el desorden de otros partidos, donde al final el juego se volvía un caos y la moneda siempre terminaba cayendo del otro lado".

La línea a seguir: "Todos queremos ganar, está claro. Trabajamos cada día para eso. Incluso cuando ganábamos, ya veíamos que en ataque no estábamos sacando todo el provecho posible. Ahora los rivales nos esperan más atrás y nos cuesta más generar peligro. Nuestra idea es seguir compitiendo como hoy, ante equipos buenos de la categoría, siendo igual de competitivos que ellos. Al final, en este tipo de partidos tan igualados, todo se decide en el acierto o en los errores".

Buenas palabras para el rival: "Me gustó que el Bergantiños tiene las ideas muy claras. Son un equipo solidario, que se junta bien. Ya sabíamos que nos iba a costar cuando no robáramos arriba, porque al juntar las líneas dejan muy poco espacio. Creo que estuvimos tranquilos, sin intentar atravesar un muro, moviendo el balón con paciencia. Pero al final no encontramos las situaciones claras; solo algunas desde el borde del área, donde tampoco estuvimos acertados".