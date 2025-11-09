El Fabril entrega el liderato en un insípido derbi ante el Bergantiños (0-0)

Enrique, centrocampista del Fabril, durante el partido PATRICIA G. FRAGA

Hubo que esperar hasta el minuto 87 de juego para anotar la primera gran ocasión del derbi: un tiro de Quique Teijo que se estrelló contra el palo tras la intervención decisiva de Santi Canedo. No hubo mucho más en un Fabril-Bergantiños (0-0) que deja peor sabor a los locales, pues entregan el liderato por primera vez en la temporada. Los visitantes se aproximaron un poco menos al área rival y se van más satisfechos con un punto que les mantiene en la zona noble. Acumulan, además, seis partidos sin conocer la derrota.

Dispuso muchas novedades el filial deportivista con respecto a la derrota ante la UD Ourense. La portería fue para Hugo Ríos; en defensa aparecieron habituales como Pablo García, Samu y Damián Canedo; y en el extremo diestro esta vez Manuel Pablo optó por Domínguez. El conjunto visitante no se quedó atrás y también presentó cuatro permutas sobre su empate ante el Langreo: el central Nacho Pastor, el centrocampista Diego y los atacantes Álex Pérez y Darío Germil.

Desde el primer momento se vio claro que el Fabril iba a necesitar mucha paciencia, que no iba a ser nada fácil desajustar la sólida zaga visitante. Y para muestra, veinte primeros minutos en los que no hubo ni una aproximación a portería.

La primera llegó a través de un balón por banda derecha en el que Domínguez logró forzar un córner. Lo puso en juego Enrique y la pelota se paseó por el área sin encontrar rematador ante el ‘uy’ de la grada. Acto seguido, nueva llegada a tres cuartos que terminó con el primer disparo, muy desviado de Garrido. Esa acción abrió la veda para los intentos, pero no hubo ocasiones de gran peligro hasta el descanso por mucho que trataran de probar a Hugo Ríos o a Santi Canedo.

La posesión de balón fue por norma general para el Fabril, que lo intentó a través de envíos largos a banda o incluso juego directo sobre su delantero. Eso le llevó a acumular alguna llegada, como un nuevo disparo alto de Garrido, un remate de Bil que repelió un defensa y una finalización de Damián Canedo muy forzado. Por parte visitante, disparos de Peña e Iago Novo desde la frontal que encontraron fácil respuesta del meta blanquiazul.

El descanso fue una realidad tras una buena carrera de Pablo García, que filtró para un Nájera al que un zaguero taponó bien cuando intentaba hacerse un hueco en el área.

Sin giro de guion

La segunda mitad comenzó de forma similar, con una primera aproximación de un Bil que vio como su disparo era taponado y con un remate de Diego fácil para Hugo Ríos. También quedó patente el buen nivel del central fabrilista Damián, raudo para salir al corte ante un buen balón al espacio a por el que ya corría Álex Pérez.

El primer técnico en mover ficha fue Simón Lamas, al que no le disgustaba lo que veía y que no tocó demasiado. Diego dejó uno de los puestos del doble pivote a Daniel y en el extremo derecho fue el turno de Koke en lugar de Álex Pérez. Hombre por hombre en ambos casos.

Nadie era capaz de romper la igualdad. Y eso que las ocasiones empezaban a ser un poco más claras. Por parte del Fabril un disparo de Garrido que no parecía llevar mayor peligro, pero que ocasionó problemas a Santi; y por parte del Bergan un tiro con rosca de Marru que se perdió cerca del larguero defendido por Ríos.

No hizo Manuel Pablo tampoco una reestructuración táctica en su primera ventana de cambios, pero sí se atrevió con dos jugadores de la generación del 2006 que han dispuesto de poco protagonismo hasta ahora: el centrocampista Estévez y el extremo Héctor Areosa. Tampoco en la siguiente, que significó la reaparición de Manu Ferreiro. Mientras tanto, Simón Lamas optó por refrescar la delantera con la entrada de Isma Cerro.

Las últimas sustituciones fueron las que mejor sentaron al Fabril, que mereció algo más en el tramo final. Quizá cuando ya era tarde. El recién incorporado Quique Teijo sacó un potente disparo que fue a parar a la madera tras meter la manopla Santi Canedo, Domínguez lo intentó con un disparo algo flojo y un par de centros de Dipanda metieron algo de susto a la zaga rival, pero nada de ello sirvió para que se moviera el marcador inicial.