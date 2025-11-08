Derbi con sabor a reválida para el Fabril

Manu Ferreiro, centrocampista del Fabril que regresa a la convocatoria tras varios meses de baja, durante el partido de la temporada pasada ante el Bergantiños JAVIER ALBORÉS

Un punto de los últimos nueve lleva el Fabril, que necesita volver a la senda del triunfo si quiere recuperar un liderato que es posesión de la Gimnástica Segoviana tras su triunfo de ayer ante el Rayo Cantabria. En esta décima jornada afronta una reválida ante el Bergantiños, cuarto clasificado, en un encuentro que se disputará en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo (12.00 horas).

El equipo de Manuel Pablo fue quien de vencer los seis primeros partidos de Liga y, como consecuencia, llevó al frente desde la jornada inicial. Ahora atraviesa un bache tras empatar ante el Lealtad (0-0) y caer contra Real Oviedo Vetusta (0-1) y UD Ourense (2-1). Una serie de malos resultados en la que las bajas tuvieron su cuota de influencia, pero que son menos para esta cita.

El Fabril pasa de gozar de la mejor racha a sufrir una de las peores Más información

Y es que técnico canario recupera al lateral izquierdo Hugo Torres y al centrocampista Manu Ferreiro, que llevaba fuera desde el pasado curso. Siguen en el dique seco el central Aarón Sánchez, el centrocampista Noé y los atacantes Rubén Fernández y Mane.

Un once reconocible

Esto significa que el técnico canario podrá presentar una alineación más cercana a la que utilizó en las primeras jornadas, en lugar de la que dispuso en O Couto, donde también debió afrontar ausencias por sanción y por jugadores convocados con el primer equipo.

En la portería y la zaga estarán los habituales, mientras que Enrique, Nájera, Fabi y Bil apuntan también al once. Las grandes dudas radican en quién será el otro integrante del doble pivote y quién ocupará el extremo derecho. Como pista, Garrido y Dipanda fueron los elegidos la semana pasada.

“Es un equipo muy compacto, tanto en ataque como en defensa, siempre con las líneas muy juntas. Defiende con mucha gente por detrás de la pelota, aunque a veces también va a presionar arriba”, apuntó Manuel Pablo sobre el rival, un Bergantiños que ha incorporado esta semana al lateral derecho exfabrilista Marc Lachèvre y al delantero Frank Uwumiro.

Los carballeses comenzaron el campeonato sumando cinco de doce puntos, pero desde entonces metieron velocidad de crucero, acumularon cuatro triunfos consecutivos y solo el empate sin goles de la semana pasada en As Eiroas ante el Langreo (0-0) frenó un poco la euforia. Y es que de haber ganado ese choque, el Bergan afrontaría la cita de Abegondo por delante del Fabril.

Bil y Marru: con el gol entre ceja y ceja Más información

Su técnico, Simón Lamas, afronta el duelo con entusiasmo y con la vista puesta más en las sensaciones que en la tabla: “É un partido bonito, ilusionante, que nos apetece moito xogar. Faise longa a espera ata que chegue o domingo. Os dous equipos estamos nun bo momento clasificatorio. A nivel de puntos non é un partido decisivo, pero si importante para medir o noso nivel, para comprobar as sensacións que podemos ofrecer nun escenario como este e ante un rival de tanto nivel”

“O Fabril, sobre todo no plano ofensivo, ten moitísimo talento individual. É, probablemente, un dos mellores equipos da categoría. Vai esixir moito en defensa, teremos que estar moi ordenados, pero tamén ser valentes co balón, ter capacidade para facerlles dano e desaxustalos”, apunta sobre lo que espera del duelo.

Uno de los grandes alicientes será el duelo entre dos jugadores que llegan con siete goles. Por parte del Fabril, destaca el camerunés Bil, mientras que en el Bergantiños el protagonismo recae en Marru.

Los dos enfrentamientos más recientes entre ambos equipos se remontan al pasado curso. En el choque de la primera vuelta, el Bergan se impuso por 2-1, el mismo resultado con el que el filial se tomó la revancha.