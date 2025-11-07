Manuel Pablo: "Fito da mucha calidad a la salida de balón del Bergantiños"

Manuel Pablo, técnico del Fabril DXT

Manuel Pablo, técnico del Fabril, subraya la importancia en el Bergantiños, próximo rival del filial blanquiazul, de Fito Rodríguez, jugador formado en la cantera del Deportivo. El preparador canario analizó el duelo este viernes en rueda de prensa.

Estado anímico, tras el bache, aunque siguen líderes: "Intentando corregir cosas, lógicamente, a nivel mental, tranquilos. Es verdad que en el último partido, con esas ansias de ganar y de apretar arriba, no supimos leerlo, yo el primero. Ver las situaciones, mejorar. Esa situación de querer ir a por los partidos, nos cuesta leer cuándo debemos tener paciencia con balón y nos partimos demasiado porque cuando tienes espacio, a los equipos filiales nos pasa mucho, que no sabemos medir esas situaciones y hay que tener una estabilidad con balón".

Bergantiños: "No me sorprende porque sé que tienen muy buenos jugadores. Tuvieron varias lesiones al principio, sobre todo en los laterales y a lo mejor sus primeros partidos les costó un poco, pero tienen buenos jugadores. Llevan dos años haciendo las cosas muy bien".

Tipo de partido: "Es un equipo muy compacto, tanto en ataque como en defensa, siempre las líneas muy juntitas, defendiendo mucha gente por detrás de la pelota, pero a veces van a presionar arriba. Con pelota tienen muchas movilidades, jugadores por dentro de mucha calidad, buena salida de balón con Fito, que le da mucha calidad en esa salida y de rebasar líneas, pero sobre todo es un equipo compacto tanto en ataque como en defensa, con las líneas bastante juntas".

Fito: "Hace años que se fue de aquí, era un jugador de la época de Valerón, que vino a entrenar con nosotros alguna vez y que nos gustaba todo lo que domina con balón, que es mucho. Tuvo esa lesión, ese año estuvo mucho tiempo con lesiones y esa progresión se paró, pero lleva dos años en el Bergantiños jugando bastante y es un jugador que con balón domina mucho y le da a ellos para ese juego interior que tienen muchas soluciones. No te sé decir dónde está el nivel, pero un jugador con esa edad y siguiendo jugando, puede progresar".

Recupera varios efectivos, como Samu: "Más que los jugadores, nos equivocamos en situaciones de partido que no supimos leer. Recuperamos gente que está siendo importante como Samu, como Damián, que también puede estar este fin de semana y también estamos un poco pendientes del primer equipo, que arriba están entrenando Bil, Teijo y Samu y un poco ellos juegan antes, veremos cómo está la situación".