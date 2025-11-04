El Fabril pasa de gozar de la mejor racha a sufrir una de las peores

Bil se lamenta tras una acción en el partido contra el Oviedo Vetusta Quintana

De tener la mejor racha de victorias a sufrir una de las peores del Grupo 1 de Segunda Federación. Así es la vida del Fabril. Su arranque le valió para coronarse como el único equipo de los 172 que componen las cuatro primeras categorías del fútbol nacional —Primera División, Segunda División, Primera Federación y Segunda Federación— en contar todos sus partidos como victorias. Una racha que duró seis jornadas y que se vio cortada en Villaviciosa, al empatar con el colista de su grupo (0-0).

El tropiezo no fue suficiente para que el filial blanquiazul perdiese su condición de invicto. No obstante, supuso el comienzo de un bajón que todavía perdura. El cuadro dirigido por Manuel Pablo acumula ahora tres jornadas sin saborear la victoria: un empate y dos derrotas. Y a las puertas de la décima fecha liguera, solo hay tres equipos que llevan más tiempo sin ganar: Lealtad Villaviciosa, Rayo Cantabria y Marino de Luanco. A ellos se suma un Burgos B que iguala la mala dinámica del Fabril.

El peor parado es el Lealtad Villaviciosa. El conjunto asturiano todavía no ha ganado ninguno de sus partidos y, de los nueve disputados, solo ha puntuado en cuatro merced a empates, uno de ellos precisamente contra el filial coruñés.

Otro que tampoco está firmando el mejor arranque posible es el Rayo Cantabria. El filial del Racing de Santander, apenas ha firmado un triunfo en lo que va de campaña. Fue en la primera fecha, ante el Marino de Luanco, equipo que tampoco logra empezar a carburar. Lleva un mes sin ganar, cuatro jornadas. Su último triunfo data del 5 de octubre, contra el Lealtad Villaviciosa.

Quien iguala la mala racha del Fabril es el Burgos B. Ambos se midieron en su estreno en la temporada 2025-26. Aquel partido supondría la primera victoria de las seis siguientes para el filial coruñés. Sin embargo, ahora ambos acumulan tres jornadas lejos del triunfo.

Bajas de peso

Una de la principales razones que explican la bajada de rendimiento del Fabril es la ausencia de figuras importantes.

Sin ir más lejos, ante la UD Ourense, Manuel Pablo no pudo contar con ocho futbolistas, algunos de ellos por lesión (Noé, Manu Ferreiro, Rubén Fernández y Aarón), otros por precaución tras haber viajado con el primer equipo para la Copa del Rey contra el Sámano (Hugo Ríos y Fabi). No pudo estar Canedo, citado por Antonio Hidalgo para el duelo ante el Zaragoza, ni Mane, cuya ausencia es una incógnita. A ellos se le sumó la sanción de Samu.

Así fue que hasta tres jugadores realizaron su debut con el Fabril el pasado sábado: Malick, que salió titular, y Mario Hermo e Iker Gil, desde el banquillo. Otros menos habituales como Vilela o Domínguez se estrenaron en el once inicial.

Colchón de oro

El buen comienzo de la escuadra comandada por Manuel Pablo le ha valido para crear una distancia más que prudente respecto a sus perseguidores en la tabla. Así es que, a pesar de haber sumado un punto de los nueve últimos, el Fabril se mantiene en lo más alto de la tabla.

Ahora bien, ese colchón que le ha permitido seguir líder a pesar de los tropiezos ha dejado de existir. El Oviedo Vetusta ya ha igualado los 19 puntos del Dépor B, mientras que la Gimnástica Segoviana y el Bergantiños se han colocado con 18. Le siguen de cerca también Numancia y Real Ávila, con 17.

Sin tiempo para cavilar demasiado en la mala racha, el Fabril recibe el próximo domingo a un rival directo, el Bergantiños. Y el margen de error ya no le permite volver a fallar.