Los meritorios de la Copa regresan para cambiar el viento del Fabril

Nsongo Bil, tratando de controlar el balón en el Fabril-Oviedo Vetusta Quintana

El Deportivo Fabril recibe refuerzos de lujo para tratar de retomar la buena dinámica de los seis primeros partidos de Liga en su visita de este sábado (16.30 horas, TVG2) a O Couto para medirse a la Unión Deportiva Ourense.

Antonio Hidalgo descartó de cara al fin de semana a los cinco futbolistas del filial que habían viajado con el primer equipo para el duelo de Copa del Rey contra el Sámano. Así, tras entrenar con el primer equipo el viernes y emprender el retorno a A Coruña por carretera, Hugo Ríos, Iker Vidal, Pablo García, Fabi y Bil Nsongo estarán a disposición de Manuel Pablo para enfrentarse al cuadro ourensano.

El filial deportivista afronta el duelo contra la UDO después de dos semanas en las que el conjunto blanquiazul tan solo ha sido capaz de sumar un punto. Al empate en Villaviciosa (0-0) le continuó la derrota frente al Oviedo Vetusta (0-1).

La racha no impide, sin embargo, que el Fabril abra esta novena jornada como líder de su grupo. Aunque este bache tras la inmaculada dinámica inicial hace que su inmediato perseguidor, el propio Vetusta, afronte la fecha con tan solo un punto menos.

El Fabril cae derrotado por primera vez en la temporada a manos del Oviedo Vetusta (0-1) Más información

Enfrente estará la Unión Deportiva Ourense dirigida por el exdeportivista Borja Fernández, que ha salido de la zona baja tras encadenar cuatro jornadas sin perder, las dos últimas con victoria.

El pasado miércoles, la UDO quedó apeada de la Copa del Rey, después de que el Pontevedra le empatase en el último minuto del tiempo añadido (1-1) y le superase en los penaltis. De todo ello habló Manuel Pablo en una comparecencia previa en la que alertó sobre el estado del césped.

Aarón Sánchez, Noé Carrillo y Rubén Fernández son baja por lesión, mientras que Samu Fernández debe cumplir sanción.