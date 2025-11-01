Fabi conduce el balón ante Luis Gómez durante el partido de Copa del Rey disputado entre el Sámano y el Deportivo Fernando Fernández

“Fabi está haciendo una gran temporada con el filial y nos podía ayudar hacia dentro desde la izquierda”. Así analizaba el técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, el porqué de su decisión de alinear al extremo segoviano en el encuentro de primera ronda de Copa del Rey ante la UD Sámano.

El atacante segoviano se estrenó en el once de los blanquiazules y no se le vio nervioso en un partido en el que los coruñeses tenían mucho que perder y poco que ganar. Sesenta y cinco minutos estuvo sobre el césped de Riomar y aunque no se le notó, el club informó este viernes que el jugador del filial lo hizo con 39 de fiebre. Fabi fue la alternativa del Deportivo en la banda izquierda, mientras en la derecha ejerció Luismi. Tuvo incidencia en el juego, ya que participó en la jugada que supuso el 1-2.

Una acción que nació en las botas de Rubén López, que le mandó el esférico a Fabi y este con un buen pase al espacio asistió a Cristian Herrera, que se aprovechó también del despiste del central Jonlo. Durante el tiempo que estuvo sobre el campo trató de mostrar sus credenciales, que incluyen su capacidad de irse de fuera hacia dentro, además de una buena conducción de balón y su capacidad de manejarse con soltura en el juego asociativo.

No obstante, ese descaro de juventud y de querer sumarse al ataque y pisar terreno rival se encontró con la contundencia de los jugadores del Sámano. Su capitán, Luis Gómez, cortó el avance de Fabi con una dura entrada en el 45+4, motivo por el cual fue amonestado con amarilla. Tras el paso por vestuarios, Fabi seguía en el campo, pero en el 65 tanto él como su compañero Pablo García eran sustituidos por Lucas Noubi y Stoichkov, respectivamente.

Fabi, a pesar de las décimas de fiebre, dejaba su impronta con el Deportivo. Con el Fabril su protagonismo e importancia están fuera de toda duda. Ha sido titular en los ocho primeros encuentros ligueros y ha firmado ya dos goles. El primero lo marcó en la segunda jornada, en la victoria ante el Coruxo (0-2). Un tanto espectacular desde fuera del área. Su segunda diana fue en la goleada ante el Atlético Astorga (0-4). Suma su segundo curso en el Dépor, que cuando lo fichó lo anunció como mediapunta, aunque Fabi ha ejercido sobre todo por la banda izquierda.

Pese a que su posición es más de enganche, tanto en las tres campañas que estuvo en el Atlético y en la última en el Murcia, jugó más de extremo zurdo. Una demarcación que le gusta, porque le permite irse hacia dentro. Una forma de jugar que comparte con Yeremay, jugador que reconoció en una entrevista el curso pasado en Dxt Campeón con el que se identifica. Mientras, si actúa como mediapunta puede irse hacia fuera con mucha facilidad. Regresa ahora Fabi al Fabril pero quedan los ecos de su actuación con el primer equipo, que a buen seguro volverá a contar con él en las próximas semanas.

Hidalgo ya ha demostrado que no se cierra dar oportunidades a los canteranos cuando lo ve conveniente y el hecho de que el equipo haya pasado de ronda en la Copa del Rey supone una nueva coyuntura para esos jóvenes futbolistas que intentan tirar abajo la puerta del Deportivo. Jugadores como Fabi, que a pesar de no estar al cien por cien físicamente, compitieron y cumplieron el sueño de debutar con los mayores, el sueño de cualquier canterano. Porque la fiebre no pudo con el ansia de Fabi.