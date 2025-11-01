Bil, se lamenta durante un partido contra el Fabril Quintana

Dos fatídicos minutos de desconexión del Fabril dinamitaron su ventaja ante la UD Ourense, que se llevó los tres puntos en O Couto (2-1). Adelantó Mario Nájera a los blanquiazules y Rufo y Gamarra en la segunda parte le dieron la vuelta al choque.

Una derrota que ahonda en la mini crisis coruñesa, tras la derrota contra el Oviedo Vetusta (0-1). Los herculinos no fueron capaces de hacer valer su condición de equipo menos goleado de Primera Federación, mientras los de Borja Fernández, que solo habían sumado cinco tantos hasta esa jornada, marcaron dos goles. Tercer triunfo seguido de los ourensanos y segunda derrota consecutiva para el filial blanquiazul, mermado esta tarde por sus seis bajas (Aarón Sánchez, Manu Ferreiro, Samu, Noé Carrillo, Rubén Fernández y Damián Canedo) pero también muy blando en defensa.

El encuentro estuvo en cierto modo condicionado por el estado del césped de O Couto, muy castigado por la carga de partidos que había tenido que soportar en estas últimas semanas, con la Copa del Rey incluida.

El Fabril comenzaba llevando el ritmo y la posesión y en el minuto diez de la contienda Dipanda avisaba con el primer remate entre los tres palos. Con el paso de los minutos, no obstante, los pupilos de Borja Fernández comenzaban a ganar terreno en el campo y en el control de la pelota, haciendo daño al filial blanquiazul, sobre todo por la banda de De Padro. La primera incursión de peligro del cuadro ourensano llegaba poco después. Hugo Busto conseguía rematar, tras una jugada combinativa entre Justino y Gamarra, pero Iker Vilela se interponía a tiempo para cruzarse y mandar el balón a córner.

Las dos escuadras se mostraban muy verticales. El filial blanquiazul intercalaba acciones de juego combinativo, iniciando las jugadas desde atrás con otros momentos en los que optaba el pase al espacio, tratando de aprovechar la velocidad de jugadores como Dipanda o de Bil. Mientras, los locales atacaban por el lado de De Padro, robando y armando contras rápidas y a través del balón parado. El encuentro era muy parejo, sin apenas disparos entre los tres palos. En el 29 Gamarra probaba los reflejos de Brais, pero con un remate raso muy centrado y sin problemas para el arquero fabrilista.

Cuando el partido parecía dirigirse inexorablemente al empate al descanso llegaba la jugada del tanto del filial coruñés, aunque envuelta en la polémica. Dipanda robaba el esférico a Parrilla ya en campo propio y este se iba al suelo. La jugada continuaba, Mario Nájera recibía el pase y desde la frontal armaba un disparo que batía a Manu Vizoso (min.39). Un gol para celebrar el atacante riojano su partido número 100 con el Fabril.

Protestaba O Couto, pero el trencilla asturiano no señalaba falta previa en la acción. Enrabietado por el gol en contra el Ourense buscaba el tanto del empate, en unos minutos de cierto barullo en el área del Fabril. Estaba a punto de lograrlo Busto en el 44, pero un de nuevo oportuno Vilela se cruzaba antes de que este llegase a rematar.

Manuel Pablo, técnico del Fabril y Borja Fernández, míster de la UD Ourense, @UDOurense2014

Tras el paso por vestuarios Borja Fernández sumaba más madera al ataque con la entrada de dos ex del Pontevedra, Rufo y Jaichenco. El Dépor, cómodo en el campo y defendiendo el resultado, no sufría en exceso en los primeros compases de la segunda parte, que es cuando los equipos que van por detrás en el luminoso suelen mostrar más colmillo. Los locales trataban de presionar más arriba, dejando espacios atrás que el Fabril aprovechaba con balones en largo, buscando complicarle la vida a Vizoso.

Avisaba el Dépor por medio de David Domínguez, con un disparo a las manos de Vizoso (min.55). Como si hubiese recibido una descarga el Ourense se activaba, con sendas acciones en las que participaba Justino. En la más clara, centraba desde la derecha y Gamarra se colaba entre Vilela Y Malick, pero su cabezazo se iba alto (min.57).

Había avisado Justino y tanto iba el cántaro a la fuente que este se rompía. Solo dos minutos necesitaba el Ourense para darle la vuelta al marcador. Justino asistía a Rufo, que le ganaba la espalda a Iker Vilela para batir a Brais Suárez y marcar su primera diana con el conjunto de As Burgas (min.60). Y aún se estaba el Fabril reponiendo del mazazo cuando era Rufo el que ahora daba la asistencia a Gamarra, que volvía a imponerse a la zaga fabrilista, regateaba a Brais y firmaba el segundo (min.62).

El partido se rompía y antes de ser sustituido Nájera gozaba de una doble ocasión, con Varo evitando su primer remate y Vizoso yéndose al suelo para chapar el segundo (min.65). El cuadro blanquiazul se volcaba en el ataque. Lo intentaba Areosa, que había entrado por Nájera, combinando con Nsongo Bil, en una jugada que lograba frustrar, aunque con cierta dificultad, Vizoso (min.68). Y en el 75, tras una buena pared con el recién llegado Mario, David Domínguez no encontraba por poco el camino de la portería rival. Los coruñeses buscaban con ahínco el empate, pero los locales tiraban de oficio para dormir el partido y defender su ventaja en el luminoso.

Ni siete minutos de añadido servían para que los coruñeses rascasen un punto en O Couto. Una derrota que ahonda en el bache que atraviesa el filial herculino.